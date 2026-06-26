Gonçalo Ramos sarà un nuovo giocatore del Milan: l'attaccante ha già svolto la prima parte delle visite mediche in Florida
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Il Milan ha chiuso per il nuovo centravanti da mettere a disposizione a Ruben Amorim. Come riferito da Fabrizio Romano, Il club rossonero ha raggiunto un accordo totale per l'acquisto di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese classe 2001 in uscita dal Paris-Saint Germain.
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Milan, accordo totale per Gonçalo RamosSecondo ‘The Athletic’, l’offerta presentata dal Milan supererebbe i 55 milioni di euro complessivi. Si tratta di un investimento storico per il club rossonero, che supera i 49 milioni spesi nel 2019 per Rafael Leao. Matteo Moretto rilancia specificando che la cifra si aggirerebbe intorno ai 70 milioni di euro.
Agreement in principle between for a contract until 2031 between Gonçalo #Ramos ad #ACMilan, which are now working to reach a deal with #PSG. The agent Jorge Mendes is at work… #transfers https://t.co/tsZEKBRxYY— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 26, 2026
Come riportato da Nicolò Schira su X, Gonçalo Ramos dovrebbe firmare un contratto quinquennale valido fino a giugno 2031. Le porte della finestra estiva di calciomercato apriranno il prossimo 28 giugno, ma l'annuncio ufficiale del Milan dovrebbe arrivare solo al termine dell'avventura in Coppa del Mondo con il Portogallo.
Visite mediche già effettuate negli Stati UnitiStando a quanto riportato da ‘The Athlethic’, il giocatore avrebbe già sostenuto la prima parte delle visite mediche in segreto due settimane fa. I test si sarebbero svolti in Florida, dove l'attaccante si trova attualmente in ritiro con la nazionale portoghese per preparare la sfida contro la Colombia, in programma sabato 27 giugno a Miami.
Il profilo ideale per il gioco di AmorimCome appreso dalla nostra redazione, Gonçalo Ramos è un rinforzo richiesto direttamente dal nuovo tecnico Ruben Amorim per rinforzare il reparto offensivo del Milan. Dopo una serie di sessioni di mercato caratterizzate da investimenti non andati a buon fine, la società ha deciso di puntare forte sull’attaccante classe 2001, ritenuto il terminale ideale nel 3-4-2-1 dell’allenatore portoghese.
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