Il Milan ha chiuso per il nuovo centravanti da mettere a disposizione a Ruben Amorim. Come riferito da Fabrizio Romano, Il club rossonero ha raggiunto un accordo totale per l'acquisto di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese classe 2001 in uscita dal Paris-Saint Germain.

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Milan, accordo totale per Gonçalo Ramos

Agreement in principle between for a contract until 2031 between Gonçalo #Ramos ad #ACMilan, which are now working to reach a deal with #PSG. The agent Jorge Mendes is at work… #transfers https://t.co/tsZEKBRxYY — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 26, 2026

Secondo ‘The Athletic’, l’offerta presentata dalsupererebbe icomplessivi. Si tratta di un investimento storico per il club rossonero, che supera i 49 milioni spesi nel 2019 per Rafael Leao. Matteo Moretto rilancia specificando che la cifra si aggirerebbe intorno ai

Come riportato da Nicolò Schira su X, Gonçalo Ramos dovrebbe firmare un contratto quinquennale valido fino a giugno 2031. Le porte della finestra estiva di calciomercato apriranno il prossimo 28 giugno, ma l'annuncio ufficiale del Milan dovrebbe arrivare solo al termine dell'avventura in Coppa del Mondo con il Portogallo.

Visite mediche già effettuate negli Stati Uniti

Il profilo ideale per il gioco di Amorim

Stando a quanto riportato da ‘The Athlethic’, il giocatore avrebbe già sostenuto la prima parte dellein segreto due settimane fa. I test si sarebbero svolti in, dove l'attaccante si trova attualmente in ritiro con la nazionale portoghese per preparare la sfida contro la Colombia, in programma sabato 27 giugno a Miami.Come appreso dalla nostra redazione,è un rinforzo richiesto direttamente dal nuovo tecnicoper rinforzare il reparto offensivo del. Dopo una serie di sessioni di mercato caratterizzate da investimenti non andati a buon fine, la società ha deciso di puntare forte sull’attaccante classe 2001, ritenuto il terminale ideale neldell’allenatore portoghese.