Il calciomercato del Milan inizia ad accendersi. Come vi abbiamo raccontato, il club rossonero ha raggiungo un accordo totale con Gonçalo Ramos, ma si prospetta un'estate piena di movimenti e colpi di scena. Dalle parti di Via Aldo Rossi si lavora senza sosta per regalare a Ruben Amorim il miglior organico possibile in vista della sua prima stagione alla guida del Diavolo. In particolare, il Milan è ancora alla ricerca di un centrocampista di livello internazionale, un difensore bravo in fase di impostazione e un esterno sinistro da affiancare a Bartesaghi nel suo percorso di crescita.

Milan, le ultime novità di mercato da Stefano Bressi e Luca Bendoni

Direttamente da, il nostro inviatoe il collaboratore della squadra mercato di Di Marzo e di 'Sky Sport'hanno svelato alcune novità interessanti sulle prossime mosse di Gerry Cardinale. In particolare, i due esperti hanno parlato della trattativa per arrivare ae del raggio d'azione con cuipotrà operare sul mercato. Tutto questo nell'ultimo video pubblicato sul canalediche potete trovare qui sotto.