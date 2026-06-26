Gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Milan con Stefano Bressi e Luca Bendoni appostati sotto Casa Milan
Il calciomercato del Milan inizia ad accendersi. Come vi abbiamo raccontato, il club rossonero ha raggiungo un accordo totale con Gonçalo Ramos, ma si prospetta un'estate piena di movimenti e colpi di scena. Dalle parti di Via Aldo Rossi si lavora senza sosta per regalare a Ruben Amorim il miglior organico possibile in vista della sua prima stagione alla guida del Diavolo. In particolare, il Milan è ancora alla ricerca di un centrocampista di livello internazionale, un difensore bravo in fase di impostazione e un esterno sinistro da affiancare a Bartesaghi nel suo percorso di crescita.
Milan, le ultime novità di mercato da Stefano Bressi e Luca BendoniDirettamente da Casa Milan, il nostro inviato Stefano Bressi e il collaboratore della squadra mercato di Di Marzo e di 'Sky Sport' Luca Bendoni hanno svelato alcune novità interessanti sulle prossime mosse di Gerry Cardinale. In particolare, i due esperti hanno parlato della trattativa per arrivare a Morten Hjulmand e del raggio d'azione con cui Ruben Amorim potrà operare sul mercato. Tutto questo nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di PianetaMilan che potete trovare qui sotto.
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