Giornata piena di notizie a Casa Milan, dove Gerry Cardinale ha indetto un summit di mercato a cui ha partecipato in prima persona. Massimo Calvelli è stato ufficialmente nominato nuovo Chief Executive Officer del club, mentre il mercato rossonero si sta letteralmente infiammando. Il club rossonero ha trovato l'accordo totale per l'acquisto di Gonçalo Ramos dal Paris-Saint Germain e le cifre dell'affare sono da capogiro. Nel frattempo, dalle parti di Via Aldo Rossi si lavora a un nuovo profilo per rinforzare la mediana di Ruben Amorim.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Calvelli nuovo CEO del Milan

ha assunto ufficialmente l'incarico di nuovodelDopo settimane di indiscrezioni, dunque, il dirigente toscano classe 1974 prende definitivamente il posto dell'uscente amministratore delegato Giorgio Furlani. Oltre al ruolo di CEO,manterrà i suoi attuali incarichi all'interno del fondo d'investimento americano guidato da, vale a i ruoli di CEO International di RedBird Development Group e di Operating Partner di RedBird Capital Partners.

L'annuncio di Calvelli come nuovo CEO rappresenta il tassello finale del nuovo assetto societario del Milan:

Gerry Cardinale: proprietario e responsabile operativo

proprietario e responsabile operativo Ruben Amorim: allenatore

allenatore Massimo Calvelli: chief executive officer

chief executive officer Hendrik Almstadt: direttore del player trading

direttore del player trading Bobby Gardiner: director of Football intelligence

director of Football intelligence Donato Lomonte: capo scout

capo scout David Castelblanco: partner RedBird

partner RedBird Zlatan Ibrahimovic: consulente esterno

Accordo totale per Gonçalo Ramos

Ilha chiuso per il nuovo centravanti da mettere a disposizione aCome riferito da Fabrizio Romano, Il club rossonero ha raggiunto un accordo totale per l'acquisto di Gonçalo Ramos , attaccante portoghese classe 2001 in uscita dal Paris-Saint Germain. Il giocatore dovrebbe firmare un contratto quinquennale validoStando a quanto riportato da ‘The Athlethic’, il giocatore avrebbe già sostenuto la prima parte dellein Florida.

Secondo Matteo Moretto, l’offerta presentata dal Milan toccherebbe quota 70 milioni di euro complessivi. Si tratta di un investimento storico per il club rossonero, che supera i 49 milioni spesi nel 2019 per Rafael Leao.

Calciomercato, occhi su Bergvall

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Milan avrebbe messo gli occhi su. Il mediano svedese classe 2006, attualmente impegnato con la propria Nazionale nella fase finale dei Mondiali, è pronto a lasciare il

Il grande sogno di Amorim, tuttavia, risponde al nome di Morten Hjulmand (classe 1999), faro dello Sporting Lisbona ed ex conoscenza della Serie A con il Lecce. La trattativa con i Leões, però, è frenata dalla richiesta da 50 milioni di euro del club portoghese.

La giornata a Casa Milan di Gerry Cardinale

Nella giornata di oggi, venerdì 26 giugno 2026, Gerry Cardinale ha presenziato aper uncon il resto della dirigenza.ha seguito il Managing Partner di RedBird nell'arco dell'intera giornata. I nostri inviati appostati sottosono riusciti a cogliere alcuni dettagli nascosti della visita del patron in Via Aldo Rossi.

La giornata a Casa Milan di Cardinale è iniziata con un lungo discorso a tutti i dipendenti del club. Il messaggio del patron è stato chiaro: "Dovete avere fiducia in me". Il proprietario del Milan ha ribadito la propria volontà di essere presente in Italia con maggiore costanza, assumendo un ruolo più simile a quello degli altri presidenti di Serie A. Come appreso dalla nostra redazione, il Managing Partner di RedBird ha intenzione di riservare una grossa fetta del budget alla ricostruzione della rosa, per garantire a Ruben Amorim il miglior organico possibile in vista della prossima stagione sportiva.