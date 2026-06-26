L'intesa totale con Gonçalo Ramos, la nomina di Calvelli come nuovo CEO e la missione di Cardinale in Italia: le migliori notizie sul Milan del 26 giugno
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Giornata piena di notizie a Casa Milan, dove Gerry Cardinale ha indetto un summit di mercato a cui ha partecipato in prima persona. Massimo Calvelli è stato ufficialmente nominato nuovo Chief Executive Officer del club, mentre il mercato rossonero si sta letteralmente infiammando. Il club rossonero ha trovato l'accordo totale per l'acquisto di Gonçalo Ramos dal Paris-Saint Germain e le cifre dell'affare sono da capogiro. Nel frattempo, dalle parti di Via Aldo Rossi si lavora a un nuovo profilo per rinforzare la mediana di Ruben Amorim.
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Calvelli nuovo CEO del MilanMassimo Calvelli ha assunto ufficialmente l'incarico di nuovo Chief Executive Officer (CEO) del Milan. Dopo settimane di indiscrezioni, dunque, il dirigente toscano classe 1974 prende definitivamente il posto dell'uscente amministratore delegato Giorgio Furlani. Oltre al ruolo di CEO, Calvelli manterrà i suoi attuali incarichi all'interno del fondo d'investimento americano guidato da Gerry Cardinale, vale a i ruoli di CEO International di RedBird Development Group e di Operating Partner di RedBird Capital Partners.
L'annuncio di Calvelli come nuovo CEO rappresenta il tassello finale del nuovo assetto societario del Milan:
- Gerry Cardinale: proprietario e responsabile operativo
- Ruben Amorim: allenatore
- Massimo Calvelli: chief executive officer
- Hendrik Almstadt: direttore del player trading
- Bobby Gardiner: director of Football intelligence
- Donato Lomonte: capo scout
- David Castelblanco: partner RedBird
- Zlatan Ibrahimovic: consulente esterno
Accordo totale per Gonçalo RamosIl Milan ha chiuso per il nuovo centravanti da mettere a disposizione a Ruben Amorim. Come riferito da Fabrizio Romano, Il club rossonero ha raggiunto un accordo totale per l'acquisto di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese classe 2001 in uscita dal Paris-Saint Germain. Il giocatore dovrebbe firmare un contratto quinquennale valido fino a giugno 2031. Stando a quanto riportato da ‘The Athlethic’, il giocatore avrebbe già sostenuto la prima parte delle visite mediche in Florida.
Secondo Matteo Moretto, l’offerta presentata dal Milan toccherebbe quota 70 milioni di euro complessivi. Si tratta di un investimento storico per il club rossonero, che supera i 49 milioni spesi nel 2019 per Rafael Leao.
Calciomercato, occhi su BergvallSecondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Milan avrebbe messo gli occhi su Lucas Bergvall. Il mediano svedese classe 2006, attualmente impegnato con la propria Nazionale nella fase finale dei Mondiali, è pronto a lasciare il Tottenham.
Il grande sogno di Amorim, tuttavia, risponde al nome di Morten Hjulmand (classe 1999), faro dello Sporting Lisbona ed ex conoscenza della Serie A con il Lecce. La trattativa con i Leões, però, è frenata dalla richiesta da 50 milioni di euro del club portoghese.
La giornata a Casa Milan di Gerry CardinaleNella giornata di oggi, venerdì 26 giugno 2026, Gerry Cardinale ha presenziato a Casa Milan per un summit di mercato con il resto della dirigenza. PianetaMilan ha seguito il Managing Partner di RedBird nell'arco dell'intera giornata. I nostri inviati appostati sotto Casa Milan sono riusciti a cogliere alcuni dettagli nascosti della visita del patron in Via Aldo Rossi.
La giornata a Casa Milan di Cardinale è iniziata con un lungo discorso a tutti i dipendenti del club. Il messaggio del patron è stato chiaro: "Dovete avere fiducia in me". Il proprietario del Milan ha ribadito la propria volontà di essere presente in Italia con maggiore costanza, assumendo un ruolo più simile a quello degli altri presidenti di Serie A. Come appreso dalla nostra redazione, il Managing Partner di RedBird ha intenzione di riservare una grossa fetta del budget alla ricostruzione della rosa, per garantire a Ruben Amorim il miglior organico possibile in vista della prossima stagione sportiva.
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