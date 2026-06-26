Il Milan ha appena chiuso un'operazione storica sul piano economico. La società rossonera definito l’acquisto di Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain per una cifra di 65 milioni di euro (parte fissa) a cui si aggiungeranno 5 milioni di bonus, per un investimento complessivo di 70 milioni.

Milan, l'impatto a bilancio di Gonçalo Ramos

I 5 acquisti più onerosi nella storia del Milan

Rafael Leao: 49,50 milioni di euro (2019/2020, quota comprensiva della multa pagata allo Sporting Lisbona). Leonardo Bonucci: 42 milioni di euro (2017/2018, arrivato dalla Juventus). Manuel Rui Costa: 41,32 milioni di euro (2001/2002, acquistato dalla Fiorentina). Lucas Paquetà: 38,40 milioni di euro (2018/2019, prelevato dal Flamengo). André Silva: 38 milioni di euro (2017/2018, arrivato dal Porto).

I precedenti storici dei grandi colpi del Milan

Il calciatore firmerà un contratto quinquennale valido fino alCome riportato da ‘Calcio e Finanza’, laannua da iscrivere a bilancio per la prossima stagione sarà pari a, decisamente la più alta della rosa. Lo stipendio didovrebbe aggirarsi intorno ainetti a stagione, che corrispondono a 7,4 milioni di euro lordi. Il costo totale dell'operazione per la prima annata ammonterà quindi a, e così via per i prossimi cinque anni.Con una valutazione complessiva da 70 milioni di euro,diventa ufficialmente, smuovendo una classifica rimasta immutata dal 2019.ha totalizzato 291 presenze, 80 reti, 65 assist vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Ancheha avuto un buon impatto nelle sue cinque stagioni al Milan (191 gare, 11 gol, 45 assist e 5 trofei tra cui una Champions League), ma le altre operazioni non hanno avuto la stessa fortuna.ha disputato una sola annata da 51 presenze e 2 gol prima di tornare alla Juventus, mentresi è trasferito al Lione dopo 44 partite e una sola rete. Destino simile per, ceduto all'Eintracht Francoforte dopo una sola stagione condita da 41 presenze e 10 reti totali.