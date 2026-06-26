Accordo definito per Gonçalo Ramos al Milan: l'analisi economica dell'investimento effettuato dal club rossonero
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Il Milan ha appena chiuso un'operazione storica sul piano economico. La società rossonera definito l’acquisto di Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain per una cifra di 65 milioni di euro (parte fissa) a cui si aggiungeranno 5 milioni di bonus, per un investimento complessivo di 70 milioni.
Milan, l'impatto a bilancio di Gonçalo RamosIl calciatore firmerà un contratto quinquennale valido fino al 30 giugno 2031. Come riportato da ‘Calcio e Finanza’, la quota di ammortamento annua da iscrivere a bilancio per la prossima stagione sarà pari a 13 milioni di euro, decisamente la più alta della rosa. Lo stipendio di Gonçalo Ramos dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, che corrispondono a 7,4 milioni di euro lordi. Il costo totale dell'operazione per la prima annata ammonterà quindi a 20,4 milioni di euro, e così via per i prossimi cinque anni.
I 5 acquisti più onerosi nella storia del MilanCon una valutazione complessiva da 70 milioni di euro, Ramos diventa ufficialmente l’acquisto più oneroso nella storia del Milan, smuovendo una classifica rimasta immutata dal 2019. Ecco i cinque giocatori più costosi del club rossonero:
- Rafael Leao: 49,50 milioni di euro (2019/2020, quota comprensiva della multa pagata allo Sporting Lisbona).
- Leonardo Bonucci: 42 milioni di euro (2017/2018, arrivato dalla Juventus).
- Manuel Rui Costa: 41,32 milioni di euro (2001/2002, acquistato dalla Fiorentina).
- Lucas Paquetà: 38,40 milioni di euro (2018/2019, prelevato dal Flamengo).
- André Silva: 38 milioni di euro (2017/2018, arrivato dal Porto).
I precedenti storici dei grandi colpi del MilanRafael Leao ha totalizzato 291 presenze, 80 reti, 65 assist vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Anche Rui Costa ha avuto un buon impatto nelle sue cinque stagioni al Milan (191 gare, 11 gol, 45 assist e 5 trofei tra cui una Champions League), ma le altre operazioni non hanno avuto la stessa fortuna. Bonucci ha disputato una sola annata da 51 presenze e 2 gol prima di tornare alla Juventus, mentre Paquetà si è trasferito al Lione dopo 44 partite e una sola rete. Destino simile per André Silva, ceduto all'Eintracht Francoforte dopo una sola stagione condita da 41 presenze e 10 reti totali.
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