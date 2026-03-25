Calciomercato Milan, la top 11 dei giocatori in scadenza a fine stagione

Terzini — Sulla fascia destra, il nome caldo è Zeki Çelik, in uscita dalla Roma. Le trattative per il rinnovo sono ferme e l’addio appare probabile. Si è parlato di un interesse dell'Inter, più difficile invece vederlo al Milan che su quella corsia è già abbastanza coperto con Saelemaekers e Athekame.

A sinistra, invece, attenzione a Andrew Robertson. Dopo anni al Liverpool, lo scozzese potrebbe lasciare Anfield. Sarebbe una bella suggestione per il Milan, magari in caso di uscita di Estupinan, ma il Tottenham si sta già interessando al suo cartellino.

Difensori centrali — I nomi più prestigiosi sono Ibrahima Konaté e Antonio Rudiger. Due difensori di livello assoluto, che farebbero comodo a qualsiasi top club europeo. Al momento, però, non risultano contatti con il Milan, mentre la Juventus avrebbe messo gli occhi sul tedesco.

Centrocampisti — Leon Goretzka è sicuramente l'indiziato numero uno del Milan presente in questa lista. Il club rossonero ha già avuto contatti con l'entourage del giocatore per tastare il terreno, e il centrocampista gradirebbe un'avventura in Italia come confermato dall'esperto di calciomercato tedesco Christian Falk. Attenzione, però, alla concorrenza di Napoli e Inter.

Suggestione romantica quella che porta a Franck Kessié. "Il Presidente", ha vestito la maglia del Milan dal 2017 al 2022, prima di passare al Barcellona e poi in Arabia Saudita, lato Al-Alhi. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ci sarebbero diverse big di Serie A sull'ivoriano: su tutte la Juventus.

Un altro giocatore dal valore assoluto che si libererà a zero al termine della stagione è Bernardo Silva. Il portoghese lascerà Manchester dopo nove anni. Si era parlato anche di Milan nelle scorse settimane, ma in questo momento in pole sembrerebbero esserci Barcellona e Juventus.

Attaccanti — Passando al reparto offensivo, un attaccante che, ad oggi, ha ancora il contratto in scadenza è Dusan Vlahovic. Tuttavia, il serbo è davvero vicino al rinnovo con i bianconeri e la rimpatriata con Allegri e Rabiot sembra destinata a rimanere un sogno.

L'ultimo giocatore è anche uno dei più affascinanti: Robert Lewandowski. "Sto prendendo del tempo per decidere cosa è meglio per me, quindi non ho ancora preso alcuna decisione”, ha dichiarato in conferenza stampa con la Nazionale. L'interesse del Milan è concreto e la suggestione di vedere il polacco con il numero 9 rossonero sulle spalle fa sognare i tifosi. L'unico dubbio resta legato all'età: in estate saranno 38 anni e con il Barcellona ha appena fatto registrare il minutaggio stagionale più basso della sua carriera, ma è comunque a quota 17 gol.