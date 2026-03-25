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Milan, Moretto su André: “Trattativa non morta, ma poco ci manca. Atletico Madrid sul giocatore”

Calciomercato Milan, Moretto: 'André? Trattativa non morta, ma quasi'
Matteo Moretto, su YouTube, dà importanti novità che riguardano l'affare André, centrocampista brasiliano finito nel mirino del Milan
Redazione

L'esperto di calciomercato Matteo Moretto, nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato importanti aggiornamenti sulla trattativa, ormai conclusa negativamente, tra il Milan e il Corinthians per André. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Calciomercato Milan, novità su André

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"Ci sono delle novità su André, centrocampista classe 2006 di cui vi parliamo da tanto tempo. Il Milan è in trattativa per la firma da diverso tempo, vi abbiamo spiegato come l'offerta da 15/17 milioni di euro bonus inclusi, sia stata inizialmente accettata dal Corinthians tanto che le parti sono arrivate a firmare dei documenti, accordi preliminari. Poi sono successe alcune cose, il presidente ha deciso di non arrivare alla fine della trattativa ed ora non vi dico che questa sia morta ma poco ci manca. Ormai le possibilità di vedere André in rossonero sono molto basse".

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Moretto ha poi aggiunto: "Su questo centrocampista molto promettente si sono inseriti altri club, non solo il Benfica. Soprattutto l'Atletico Madrid che si sta muovendo per capire la fattibilità dell'operazione. Piace moltissimo alla parte sportiva".

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