Calciomercato Milan, Moretto: 'André? Trattativa non morta, ma quasi'

Calciomercato Milan, novità su André

"Ci sono delle novità su André, centrocampista classe 2006 di cui vi parliamo da tanto tempo. Il Milan è in trattativa per la firma da diverso tempo, vi abbiamo spiegato come l'offerta da 15/17 milioni di euro bonus inclusi, sia stata inizialmente accettata dal Corinthians tanto che le parti sono arrivate a firmare dei documenti, accordi preliminari. Poi sono successe alcune cose, il presidente ha deciso di non arrivare alla fine della trattativa ed ora non vi dico che questa sia morta ma poco ci manca. Ormai le possibilità di vedere André in rossonero sono molto basse".