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Calciomercato Milan, Pedullà spiega: “Ecco quali sono le richieste contrattuali di Goretzka”

Calciomercato Milan, Pedullà: 'Ecco quanto chiede di stipendio Goretzka'
Nel video pubblicato sul suo canale YouTube, l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà parla di Goretzka, obiettivo del Milan per l'estate
Redazione

Ormai da diversi mesi il nome di Leon Goretzka scalda gli animi dei tifosi rossoneri. Il centrocampista lascerà il Bayern Monaco a parametro zero dopo questa stagione e mezza Europa vuole il tedesco. Tra queste rientra anche il Milan, che ha già mostrato interesse nei suoi confronti per migliorare il proprio reparto in mezzo al campo.

Calciomercato Milan, le richieste salariali di Goretzka

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Importante ricordare che il Diavolo non è l'unica formazione italiana a voler firmare a zero l'ex Schalke-04. In Serie A, anche Napoli e Juventus sarebbero sul calciatore che lascerà la Baviera.

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A proposito, l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà si è espresso sul proprio canale YouTube riguardo le richieste economiche che il calciatore potrebbe avanzare a livello contrattuale. Come ribadisce nel video, non sono cifre esorbitanti e considerando che verrebbe a zero è uno stipendio ragionevole. Ecco, quindi, le sue parole sul centrocampista del Bayern Monaco: "Goretzka era un obiettivo anche dell'Atletico Madrid. Dipende da dove vuole andare: se vuole andare in Arabia Saudita, è possibile che ti diano anche gli stessi soldi di Kessié visto che ti chiami Goretzka. Se vuoi restare in Europa vai alla ricerca di un ingaggio da 6 o 7 milioni. Sono cifre che tu puoi dare tranquillamente a parametro zero ma devi capire quello che è il tuo futuro, se farai la Champions: anche chi ha dato apertura per venire da te lo vuole sapere senza grandi dubbi o perplessità".

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