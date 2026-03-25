Calciomercato Milan, Pedullà: 'Ecco quanto chiede di stipendio Goretzka'

A proposito, l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà si è espresso sul proprio canale YouTube riguardo le richieste economiche che il calciatore potrebbe avanzare a livello contrattuale. Come ribadisce nel video, non sono cifre esorbitanti e considerando che verrebbe a zero è uno stipendio ragionevole. Ecco, quindi, le sue parole sul centrocampista del Bayern Monaco: "Goretzka era un obiettivo anche dell'Atletico Madrid. Dipende da dove vuole andare: se vuole andare in Arabia Saudita, è possibile che ti diano anche gli stessi soldi di Kessié visto che ti chiami Goretzka. Se vuoi restare in Europa vai alla ricerca di un ingaggio da 6 o 7 milioni. Sono cifre che tu puoi dare tranquillamente a parametro zero ma devi capire quello che è il tuo futuro, se farai la Champions: anche chi ha dato apertura per venire da te lo vuole sapere senza grandi dubbi o perplessità".