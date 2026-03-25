Calciomercato Milan, interesse dalla Premier per Estupinan: i dettagli

A proposito, gli 'Spurs' nelle ultime ore starebbero pensando a un nuovo cambio in panchina per evitare una retrocessione clamorosa. Il nome scelto dalla dirigenza inglese per sostituire Igor Tudor sarebbe quello di Roberto De Zerbi. Ecco che il 2+2 appare automatico. Se l'ex Marsiglia dovesse insediarsi sulla panchina del Tottenham, l'operazione Estupinan avrebbe un estimatore in più. De Zerbi, infatti, ha già avuto Estupinan ai tempi del Brighton e grazie a lui l'ecuadoriano ha raggiunto un livello che al Milan non si è mai intravisto. Nelle prossime settimane la situazione sarà più chiara, magari con un ex rossonero che 'risolve un problema' proprio al Diavolo.