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Milan, Estupinan nel mirino del Tottenham: il possibile arrivo di De Zerbi favorisce la trattativa

Calciomercato Milan, interesse dalla Premier per Estupinan: i dettagli
Importanti novità di calciomercato su Estupinan da Alessandro Jacobone. Il terzino del mirino interessa al Tottenham. Con De Zerbi ...
Redazione

Un acquisto estivo potrebbe essere già ai saluti. Parliamo di Pervis Estupinan, esterno mancino acquistato dal Milan la scorsa estate per rimpiazzare Theo Hernandez, con pessimi risultati. Dopo una stagione fatti di tanti bassi e pochi alti (tra cui la prestazione con gol nel derby di ritorno), l'avventura dell'ecuadoriano in Serie A potrebbe essere già al termine.

A dare importanti novità sul suo futuro è Alessandro Jacobone tramite il proprio profilo X. Secondo quanto scritto dal giornalista, sul terzino ex Brighton ci sarebbe l'interesse del Tottenham, squadra che milita in Premier League e che attualmente si trova in piena lotta per non retrocedere.

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A proposito, gli 'Spurs' nelle ultime ore starebbero pensando a un nuovo cambio in panchina per evitare una retrocessione clamorosa. Il nome scelto dalla dirigenza inglese per sostituire Igor Tudor sarebbe quello di Roberto De Zerbi. Ecco che il 2+2 appare automatico. Se l'ex Marsiglia dovesse insediarsi sulla panchina del Tottenham, l'operazione Estupinan avrebbe un estimatore in più. De Zerbi, infatti, ha già avuto Estupinan ai tempi del Brighton e grazie a lui l'ecuadoriano ha raggiunto un livello che al Milan non si è mai intravisto. Nelle prossime settimane la situazione sarà più chiara, magari con un ex rossonero che 'risolve un problema' proprio al Diavolo.

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