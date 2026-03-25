I rossoneri di Massimiliano Allegri stanno portando a termine la propria stagione. Dopo un'annata senza coppe europee, il diavolo punta a centrare la qualificazione in Champions League. Proprio in quest'ottica, la dirigenza rossonera vorrebbe apportare delle piccole modifiche alla rosa, rinforzandola ulteriormente.
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Calciomercato Milan, la dirigenza punta gli occhi in Belgio: ecco il rinforzo!
Calciomercato Milan, in vista della Champions League, i rossoneri puntano gli occhi in Belgio: ecco il nuovo nome
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