Milan, Theo Hernandez contro Estupinan: XG, gol, gol subiti e non solo

Theo Hernandez è un giocatore di un altro livello in fase offensiva e i numeri individuali non sono nemmeno comparabili questo è chiaro. Ma con il lavoro di Allegri il Diavolo sopperisce alla sua assenza visto che gli XG sono identici praticamente. La mano di Allegri e il modo nuovo di difendere del Milan rispetto alla scorsa stagione si vede in difesa: con Estupinan crollano gli XG concessi e i gol subiti di media rispetto allo scorso anno con Theo Hernandez in campo. Difficile parlare di 'se' e 'ma', ma è possibile che i numeri difensivi del francese sarebbero migliorati con Allegri e con una difesa rossonera più bassa e attenta rispetta a quelle di Fonseca e Conceicao.