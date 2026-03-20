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Estupinan e il confronto con Theo Hernandez: XG, gol, gol subiti. C’è il chiaro fattore ‘Allegri’

Milan, Theo Hernandez contro Estupinan: XG, gol, gol subiti e non solo
Milan, Pervis Estupinan ha preso il posto di Theo Hernandez in rossoneri a partire da questa stagione. Ecco il confronto numerico dalla nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Dopo un gol magnifico con l'Al-Hilal è tornato di moda nei tifosi rossoneri il nome di Theo Hernandez. Il terzino del Milan è stato ceduto in estate proprio alla squadra di Simone Inzaghi con i rossoneri che hanno acquistato Estupinan dal Brighton anche se al momento il titolare di quella fascia resta Davide Bartesaghi. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto confrontare dei dati specifici tra la stagione di Estupinan con il Milan e tra l'ultima stagione in rossonero di Theo Hernandez. Ecco le statistiche grazie a 'Opta' e 'Sofascore'.

Milan, il confronto tra Estupinan e Theo Hernandez

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Il confronto parte con 49 partite giocate da Theo Hernandez contro le 19 d Estupinan. Per il terzino ex Brighton un solo gol e un solo assist con 4 grandi occasioni create. Per il francese 5 gol, 6 assist e 12 grandi occasioni create. Gli XG del Milan con loro in campo è praticamente uguale (1.56 contro 1.53), ma con Estupinan in campo si subiscono meno gol in media (0.37 contro 1.06), così come si abbassano gli XG concessi con l'ecuadoriano (0.78 contro 1.10). Da questi numeri si possono derivare un paio di conclusioni.

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Theo Hernandez è un giocatore di un altro livello in fase offensiva e i numeri individuali non sono nemmeno comparabili questo è chiaro. Ma con il lavoro di Allegri il Diavolo sopperisce alla sua assenza visto che gli XG sono identici praticamente. La mano di Allegri e il modo nuovo di difendere del Milan rispetto alla scorsa stagione si vede in difesa: con Estupinan crollano gli XG concessi e i gol subiti di media rispetto allo scorso anno con Theo Hernandez in campo. Difficile parlare di 'se' e 'ma', ma è possibile che i numeri difensivi del francese sarebbero migliorati con Allegri e con una difesa rossonera più bassa e attenta rispetta a quelle di Fonseca e Conceicao.

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