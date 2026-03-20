Calciomercato Milan, Santiago Castro sarebbe uno degli attaccanti nella lista dei rossoneri: ecco costo, numeri, stipendio e scadenza nella nostra analisi

Calciomercato Milan, i rossoneri andranno quasi sicuramente alla ricerca di un attaccante in estate. Tra i profili in lista ci sarebbe anche Santiago Castro, prima punta molto interessante che gioca nel campionato italiano con la maglia del Bologna. Castro ha giocato 26 partite in stagione in Serie A con il Bologna con 7 gol e 3 assist, a cui vanno aggiunti i 2 gol in Europa League con un assist e altri due gol in Coppa Italia. Numeri importanti per un giocatore che ha ancora tanto futuro davanti a sé visto che si parla di un classe 2004 con già esperienza nel campionato italiano. Ma quanto guadagna e quanto vale Castro al giorno d'oggi?