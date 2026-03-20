Secondo il sito transfermarkt il suo valore attuale sarebbe di circa 35 milioni di euro, ma la richiesta potrebbe essere anche più elevata. Vedremo se il Milan ci proverà davvero in estate.
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CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, i rossoneri andranno quasi sicuramente alla ricerca di un attaccante in estate. Tra i profili in lista ci sarebbe anche Santiago Castro, prima punta molto interessante che gioca nel campionato italiano con la maglia del Bologna. Castro ha giocato 26 partite in stagione in Serie A con il Bologna con 7 gol e 3 assist, a cui vanno aggiunti i 2 gol in Europa League con un assist e altri due gol in Coppa Italia. Numeri importanti per un giocatore che ha ancora tanto futuro davanti a sé visto che si parla di un classe 2004 con già esperienza nel campionato italiano. Ma quanto guadagna e quanto vale Castro al giorno d'oggi?
Lo stipendio di Castro rientra perfettamente nei parametri del Milan: circa un milione di euro netto a stagione più, che saranno molti di più in caso di cessione. Al momento il contratto dell'attaccante argentino scade nel 2030, contratto da poco rinnovato dal Bologna, che comunque non preclude una possibile cessione in estate, ma che permette ai rossoblù di fare il prezzo maggiore possibile.
Secondo il sito transfermarkt il suo valore attuale sarebbe di circa 35 milioni di euro, ma la richiesta potrebbe essere anche più elevata. Vedremo se il Milan ci proverà davvero in estate.
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