Dopo i soldi incassati per Jimenez e Pobega il Milan viaggia verso una plusvalenza record per il prossimo bilancio. Ecco i numeri dall'analisi di 'Calcio e Finanza'

Oggi è arrivato il comunicato ufficiale del riscatto di Pobega da parte del Bologna. Qualche giorno fa quello del Bournemouth su Jimenez, due operazione che fanno sorridere il bilancio del Milan della stagione 2025/26. Incassi fondamentali vista l'assenza di coppe europee. Secondo il sito Calcio e Finanza al Milan mancheranno circa 80 milioni di euro tra premi UEFA e mancati incassi. Secondo il sito specializzato i rossoneri vanno verso il record storico di plusvalenze: tra le operazioni chiuse in estate e i riscatti maturati nelle ultime settimane, la cifra complessiva dovrebbe essere di circa 91,7 milioni di euro. Cifra che potrebbe ulteriormente salire visto che ballano altri riscatti, come quello di Chuwkueze dal Fulham.