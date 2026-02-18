Calciomercato Milan, Pobega ufficiale al Bologna: il bilancio sorride

Calciomercato Milan, è scattato il riscatto da parte del Bologna di Tommaso Pobega, ora è anche ufficiale. Sorride il bilancio rossonero. I dettagli

"Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva". Questo il comunicato del Bologna che annuncia il riscatto di Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 1999 non è quindi più di proprietà del Milan. Con la maglia rossonera 43 presenze con 3 gol, al momento con il Bologna siamo a 55 presenze con 7 gol e 5 assist, un impatto decisamente migliore.