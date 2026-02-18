Milan-Como, probabili formazioni: nel recupero della 24^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 Massimiliano Allegri dovrà fare i contri con la squalifica di Rabiot e due giocatori che ancora non sono al meglio, ovvero Pulisic e Saelemaekers. I due attaccanti ci sono, ma dovrebbero partire dalla panchina. Ecco le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'. Si parte con i cambi a centrocampo: il francese dovrebbe essere sostituito da Samuele Ricci, che ha ben impressionato contro il Pisa. Bartesaghi a sinistra e Modric in mezzo. Come detto Saelemaekers è stato recuperato, ma dovrebbe partire dalla panchina. PROSSIMA SCHEDA>>>