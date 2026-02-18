partite
Milan-Como di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE PM
+++ MILAN-COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Loftus-Cheek. A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 46 Gabbia, 27 Odogu, 2 Estupinan, 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 18 Nkunku, 11 Pulisic, 9 Fullkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Kempf, Ramón, Valle; Perrone, Da Cunha; J. Rodríguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: 21 Tornqvist, 22 Vigorito, 34 Carlos, 18 Moreno, 31 Vojvoda, 77 Van der Brempt, 6 Caqueret, 8 Sergi Roberto, 19 Kuhn, 42 Addai Allenatore: Cesc Fabregas.
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Como e in particolare delle possibili scelte di Allegri. Ecco le sue parole su 'YouTube'
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Como, partita di recupero della 24^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
