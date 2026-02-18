partite

Milan-Como di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE PM

Milan-Como di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE PM
Alle ore 20:45 allo 'San Siro' di Milano, c'è Milan-Como, recupero della partita della 24^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

+++ MILAN-COMO, ECCO DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING +++

+++ MILAN-COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI +++

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Loftus-Cheek. A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani,  46 Gabbia, 27 Odogu, 2 Estupinan, 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 18 Nkunku, 11 Pulisic, 9 Fullkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Kempf, Ramón, Valle; Perrone, Da Cunha; J. Rodríguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: 21 Tornqvist, 22 Vigorito,  34 Carlos, 18 Moreno, 31 Vojvoda, 77 Van der Brempt, 6 Caqueret, 8 Sergi Roberto, 19 Kuhn, 42 Addai Allenatore: Cesc Fabregas.

+++ MILAN-COMO, LE NOTIZIE LIVE +++

MILAN-COMO, IL PUNTO DA PELLEGATTI

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Como e in particolare delle possibili scelte di Allegri. Ecco le sue parole su 'YouTube'

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Como, partita di recupero della 24^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA