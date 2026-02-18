Pianeta Milan
Verso Milan-Como, Matri: “Sarà curioso vedere con quali caratteristiche Allegri sostituirà Rabiot”

Milan-Como, Matri: 'Curioso di vedere come Allegri sostituirà Rabiot'
L'ex attaccante rossonero Alessandro Matri ha parlato della partita del Milan col Como. In particolare si è detto curioso di vedere come verrà sostituito Rabiot. Ecco le sue parole
"Sarà curioso vedere con quali caratteristiche Allegri sostituirà Rabiot: se cercherà di mettere uno con caratteristiche come quelle del francese come Loftus-Cheek oppure Jashari che quest’anno lo abbiamo visto poco per mettere un pochino più di palleggio e di qualità". Queste le parole di Alessandro Matri ai microfoni di 'DAZN'.

L'ex attaccante di Milan e Juventus ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri durante l'ultimo appuntamento col format '4-3-2-1'. In particolare, Matri si è chiesto su quale centrocampista rossonero ricadrà la scelta di Massimiliano Allegri per sostituire lo squalificato Adrien Rabiot.

Come noto, il centrocampista francese ex Marsiglia ha ricevuto due cartellini gialli nell'ultima gara col Pisa, quindi è stato espulso. La prima sanzione è arrivata per un fallo giudicato in modo eccessivo dall'arbitro Fabbri, la seconda per le proteste che sono derivate dalla prima decisione del direttore di gara. Secondo le ultime indiscrezioni, a sostituire il fidato 'tuttocampista' di Massimiliano Allegri sarà Samuele Ricci.

