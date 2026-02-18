Milan-Como, Matri: 'Curioso di vedere come Allegri sostituirà Rabiot'

Come noto, il centrocampista francese ex Marsiglia ha ricevuto due cartellini gialli nell'ultima gara col Pisa, quindi è stato espulso. La prima sanzione è arrivata per un fallo giudicato in modo eccessivo dall'arbitro Fabbri, la seconda per le proteste che sono derivate dalla prima decisione del direttore di gara. Secondo le ultime indiscrezioni, a sostituire il fidato 'tuttocampista' di Massimiliano Allegri sarà Samuele Ricci.