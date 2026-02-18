Mastroianni: 'Il Milan ha picchi altissimi, come poche altre squadre'

Dario Mastroianni, giornalista e telecronista, ha parlato della vittoria del Milan di Massimiliano Allegri a Pisa durante '4-3-2-1'. Ecco le sue parole

Il giornalista e telecronista Dario Mastroianni ha parlato del Milan vittorioso a Pisa durante l'ultima puntata del formata '4-3-2-1', in onda su 'DAZN' dopo il posticipo di Serie A del lunedì sera. In particolare, Mastroianni si è voluto soffermare sul gioco del Milan di Massimiliano Allegri , sottolineando i punti elevati di proposta in determinate gare di campionato. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, il commento di Dario Mastroianni

"Quando il Milan alza il livello, ha dei picchi altissimi che poche squadre hanno nel nostro campionato. E nel girone di andata ci sono state nelle prestazioni momenti più alti di questo ultimo mese e mezzo, il cui picco è stato nettamente Bologna: una partita dominata dall’ottavo minuto al novantesimo. Se finisce 0-4 non c’è niente da dire".