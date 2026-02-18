Mastroianni: 'Il Milan ha picchi altissimi, come poche altre squadre'

LEGGI ANCHE: Bilancio Milan, si va verso una plusvalenza da record: ecco la cifra e tutti i dettagli>>>
Dario Mastroianni ha poi aggiunto: "Prendo gli scontri diretti dell’andata: i 40 minuti centrali con la Roma dopo l’inizio brutto, di livello altissimo; fase centrale del derby fino al gol dell’1-0, molto alto; allo Stadium contro la Juve Pulisic sbaglia il rigore ma quella è una partita che ai punti il Milan meriterebbe di portare a casa; i primi 40 minuti con il Napoli sono clamorosi. Mi aspettavo la scia del girone di andata ma invece ci sono state partite in cui il Milan è andato in difficoltà".
© RIPRODUZIONE RISERVATA