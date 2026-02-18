Mastroianni: 'Il Milan ha picchi altissimi, come poche altre squadre'

Pianeta Milan
Dario Mastroianni, giornalista e telecronista, ha parlato della vittoria del Milan di Massimiliano Allegri a Pisa durante '4-3-2-1'. Ecco le sue parole
Il giornalista e telecronista Dario Mastroianni ha parlato del Milan vittorioso a Pisa durante l'ultima puntata del formata '4-3-2-1', in onda su 'DAZN' dopo il posticipo di Serie A del lunedì sera. In particolare, Mastroianni si è voluto soffermare sul gioco del Milan di Massimiliano Allegri, sottolineando i punti elevati di proposta in determinate gare di campionato. Ecco, dunque, le sue parole.

"Quando il Milan alza il livello, ha dei picchi altissimi che poche squadre hanno nel nostro campionato. E nel girone di andata ci sono state nelle prestazioni momenti più alti di questo ultimo mese e mezzo, il cui picco è stato nettamente Bologna: una partita dominata dall’ottavo minuto al novantesimo. Se finisce 0-4 non c’è niente da dire".

Dario Mastroianni ha poi aggiunto: "Prendo gli scontri diretti dell’andata: i 40 minuti centrali con la Roma dopo l’inizio brutto, di livello altissimo; fase centrale del derby fino al gol dell’1-0, molto alto; allo Stadium contro la Juve Pulisic sbaglia il rigore ma quella è una partita che ai punti il Milan meriterebbe di portare a casa; i primi 40 minuti con il Napoli sono clamorosi. Mi aspettavo la scia del girone di andata ma invece ci sono state partite in cui il Milan è andato in difficoltà".

