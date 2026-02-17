Milan, Buscagli commenta: 'Rossoneri destinati a non perdere'

Pianeta Milan
Buscaglia è sicuro: “Il Milan è una squadra destinata a non perdere. Lavoro psicologico impressionante”

Il telecronista Ricky Buscaglia ha parlato del Milan ai microfoni di 'DAZN', sottolineando il grande lavoro mentale fatto sulla squadra
In attesa del ritorno in campo del Milan contro il Como di Cesc Fabregas, i rossoneri si trovano a 8 punti di distanza dall'Inter capolista. Domani sera, in caso di vittoria, i rossoneri accorcerebbero a -5 dai nerazzurri. A proposito del Milan e delle sue ambizioni, si è espresso ai microfoni di 'DAZN' il telecronista Ricky Buscaglia. Ecco, di seguito, le sue parole al programma '4-3-2-1'.

Milan, le parole di Ricky Buscaglia

"Occhio che se il Milan vince, voglio sentire Allegri parlare ancora di Champions League… Lo farà ancora per i mind games, per scaramanzia o quello che vuoi. Conte lo disse anche: blindata la Champions League ora si va a fargli sputare sangue".

Ricky Buscaglia ha poi aggiunto: "Questa è una squadra ostinata a non perdere: il lavoro psicologico è impressionante. Vero anche che a Pisa dovevi avere margine. Il concetto che lascia il Milan è la sensazione di non essere mai totalmente in controllo della gara: lo step successivo è quello però manca poco a quella fase di campionato in cui quello che sei, sei, devi gestire i tuoi difetti".

