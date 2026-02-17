Como, Fabregas rivela: 'Nel 2016 vicino al Milan, parlai con Gazidis'

"Noi in realtà non siamo una big, anche se i numeri dicono che dovremmo stare più in alto. Non abbiamo la stabilità da top club, ma a Como contro il Milan la mia sensazione è che in una partita top il Milan anche soffrendo la nostra forza e partita, loro erano tranquillissimi. Aspettavano il loro momento. Questo solo te lo dà solo l'esperienza. A Modric non frega niente, ha vissuto di tutto. Se gioca contro 150mila persone non cambia. Ai nostri no. È questo che dobbiamo far capire. Poi si perde il senso o la prospettiva. Se togli Sergi Roberto, Morata... noi siamo la squadra di media età più bassa. Gasperini ha detto in un post-partita che la società deve fargli capire che si volesse una squadra U23 o andare in Champions. Noi stiamo allenando una squadra U22 e 23. Stiamo facendo una buona stagione. La Roma ha speso tantissimo per 4 giocatori per fare la Champions, noi no. Abbiamo preso un giocatore che ieri è andato in Svezia a fare la patente perché ha fatto 18 anni (Lahdo, ndr). Noi proveremo a fare una grandissima gara, contro la seconda in classifica. Quanto a me, devo migliorare nel post-partita. Gestire le emozioni".