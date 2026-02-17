Bastoni: 'Kalulu? Ho sbagliato e mi dispiace. Tante falsità attorno a me'

Bastoni ha poi voluto sottolineare alcune cose: "Ritengo altrettanto giusto che la mia carriera e la mia persona non siano definite da quell'episodio perché ho più di 300 gare da professionista, non solo questa… Detto ciò, non pensavo di creare così tanto scalpore, ho notato anche tanta falsità e perbenismo attorno a me. Ho sentito tanti addetti ai lavori dire cose che non stanno né in cielo né in terra. Ringrazio, invece, chi detto le cose giuste: ‘Bastoni ha sbagliato, è stato stupido...' ".