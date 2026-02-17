Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Rosso a Kalulu, Bastoni: “Ho sbagliato, ma ho sentito tante falsità. L’esultanza? Figlia di trance agonistica”

CONFERENZA

Rosso a Kalulu, Bastoni: “Ho sbagliato, ma ho sentito tante falsità. L’esultanza? Figlia di trance agonistica”

Bastoni: 'Kalulu? Ho sbagliato e mi dispiace. Tante falsità attorno a me'
Alessandro Bastoni rompe il silenzio. Il difensore dell'Inter ha parlato del caso Kalulu in conferenza stampa prima della sfida di Champions. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Alla vigilia dell'andata dei playoff di Champions League tra Bodo Glimt e Inter, Alessandro Bastoni ha preso la parola in conferenza stampa al fianco del suo allenatore Cristian Chivu. Il difensore nerazzurro ha voluto chiarire la propria posizione e rispondere alle polemiche e alle critiche circolate negli ultimi giorni, nate dopo l'episodio che lo ha coinvolto con Kalulu durante Inter-Juventus. Ecco alcune delle sue dichiarazioni riprese da 'La Gazzetta dello Sport'.

Le parole di Alessandro Bastoni

—  

Sull'episodio: "Ci tenevo ad essere qua per dire la mia versione, era giusto e doveroso metterci la faccia e spiegare le mie sensazioni visto che sono stato la persona più chiacchierata delle ultime ore. Quando ho sentito il contatto, ho accentuato la caduta per avere un vantaggio: lo dico senza problemi, e questo mi dispiace. Ma soprattutto per l'esultanza successiva. È stata molto brutta, figlia di trance agonistica: mi dispiace aver reagito così".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, le ultime da Allegri verso il Como. Si allontana definitivamente Vlahovic? Torna di moda un pallino

Bastoni ha poi voluto sottolineare alcune cose: "Ritengo altrettanto giusto che la mia carriera e la mia persona non siano definite da quell'episodio perché ho più di 300 gare da professionista, non solo questa… Detto ciò, non pensavo di creare così tanto scalpore, ho notato anche tanta falsità e perbenismo attorno a me. Ho sentito tanti addetti ai lavori dire cose che non stanno né in cielo né in terra. Ringrazio, invece, chi detto le cose giuste: ‘Bastoni  ha sbagliato, è stato stupido...' ".

Leggi anche
Milan-Como, parla Fabregas: “Giocare bene non vuol dire sempre vincere. Dobbiamo fare le...
Milan-Como, Allegri: “Come si sopperisce all’assenza di Rabiot? Jashari sta bene,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA