Verso Milan-Como, Allegri: 'Chi sostituisce Rabiot? Jashari sta bene...'

Come si sopperisce all'assenza di Rabiot? "Per quanto riguarda la formazione non ho ancora deciso. Jashari sta bene, devo valutare. Abbiamo una squadra di giocatori importanti e chi scenderà in campo farà bene".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CONFERENZA
È da poco terminata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Como, recupero della 24ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. L'allenatore rossonero ha risposto alle domande dei giornalisti su diverse tematiche. Dal caos di Inter-Juventus alla lotta Champions, fino alla cena con Adriano Galliani. Nella sfida contro la squadra di Fabregas, il Milan, dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, espulso per proteste nel finale della gara contro il Pisa.
Tra le varie domande dei giornalisti, Massimiliano Allegri ha risposto anche a un quesito su Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero è arrivato al Milan in estate per 39 milioni di euro (bonus inclusi). Fino a qui l'ex Club Brugge ha trovato poco spazio, ma contro il Como potrebbe essere uno dei candidati per sostituire Rabiot. Ecco le parole del tecnico rossonero.
Come si sopperisce all'assenza di Rabiot? "Per quanto riguarda la formazione non ho ancora deciso. Jashari sta bene, devo valutare. Abbiamo una squadra di giocatori importanti e chi scenderà in campo farà bene".
© RIPRODUZIONE RISERVATA