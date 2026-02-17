Milan-Como, Allegri: 'Galliani è il primo a scrivermi quando vinciamo'

È da poco terminata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. L'allenatore del Milan ha parlato dalla sala stampa di Milanello questa mattina (17 febbraio) alle ore 12:00. Il tecnico rossonero ha presentato la sfida di domani sera contro il Como di Cesc Fabregas, recupero della 24ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Il Diavolo ha bisogno di una vittoria per impedire la fuga dell'Inter e per aumentare ulteriormente il vantaggio sulle inseguitrici.