Milan-Como, Allegri: 'Galliani è il primo a scrivermi quando vinciamo'

Massimiliano Allegri ha parlato della cena di sabato sera con Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Como
È da poco terminata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. L'allenatore del Milan ha parlato dalla sala stampa di Milanello questa mattina (17 febbraio) alle ore 12:00. Il tecnico rossonero ha presentato la sfida di domani sera contro il Como di Cesc Fabregas, recupero della 24ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Il Diavolo ha bisogno di una vittoria per impedire la fuga dell'Inter e per aumentare ulteriormente il vantaggio sulle inseguitrici.
Milan-Como, Le parole di Allegri sull'incontro con Galliani
Non è passato inosservato l'incontro di sabato sera tra Massimiliano Allegri e Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan. I due sono usciti a cena insieme in uno dei loro ristoranti preferiti: 'Il Kaimano' in zona Brera, a Milano. L'allenatore rossonero ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Como. Ecco, di seguito, le sue parole.