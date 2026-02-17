Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan-Como, Allegri: “Con Galliani siamo amici, è sempre il primo a mandarmi un messaggio quando vinciamo”

CONFERENZA

Milan-Como, Allegri: “Con Galliani siamo amici, è sempre il primo a mandarmi un messaggio quando vinciamo”

Milan-Como, Allegri: 'Galliani è il primo a scrivermi quando vinciamo'
Massimiliano Allegri ha parlato della cena di sabato sera con Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Como
Redazione PM

È da poco terminata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. L'allenatore del Milan ha parlato dalla sala stampa di Milanello questa mattina (17 febbraio) alle ore 12:00. Il tecnico rossonero ha presentato la sfida di domani sera contro il Como di Cesc Fabregas, recupero della 24ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Il Diavolo ha bisogno di una vittoria per impedire la fuga dell'Inter e per aumentare ulteriormente il vantaggio sulle inseguitrici.

Milan-Como, Le parole di Allegri sull'incontro con Galliani

—  

Non è passato inosservato l'incontro di sabato sera tra Massimiliano Allegri e Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan. I due sono usciti a cena insieme in uno dei loro ristoranti preferiti: 'Il Kaimano' in zona Brera, a Milano. L'allenatore rossonero ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Como. Ecco, di seguito, le sue parole.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Como, le parole di Allegri nella conferenza stampa della vigilia >>>

"Con Galliani siamo amici, chiacchieriamo e parliamo di tutto. C'è sempre da imparare. È il primo tifoso del Milan, è sempre il primo a mandarmi un messaggio quando vinciamo. Ora c'è un'ottima società che lavora per il bene del Milan".

Leggi anche
Milan-Como, Allegri: “Le squadre dietro di noi hanno tanti punti. Una volta raggiunto...
Milan-Como, Allegri: “Con Fabregas non credo che ci sia un dibattito, solo complimenti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA