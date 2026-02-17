Pianeta Milan
Milan-Como, Allegri: "Con Fabregas non credo che ci sia un dibattito, solo complimenti"

Milan-Como, Allegri: “Con Fabregas non credo che ci sia un dibattito, solo complimenti”

Verso Milan-Como, Allegri: 'Con Fabregas nessun dibattito'
Nella conferenza stampa in vista di Milan-Como, il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, ha parlato di Cesc Fabregas e del solito dibattito tra le loro diverse filosofie
È da poco terminata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista di Milan-Como, recupero della 24ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. L'allenatore rossonero ha risposto alle domande dei giornalisti il giorno della vigilia di una sfida fondamentale per il cammino in campionato del Milan. Il Diavolo ha bisogno di una vittoria contro la squadra di Cesc Fabregas per alimentare le speranze di scudetto.

Milan-Como, le parole di Allegri su Fabregas

Tra i vari temi trattati in conferenza stampa, Allegri ha risposto a una domanda su Cesc Fabregas, allenatore del Como. Ecco, di seguito, le dichiarazioni dell'allenatore del Milan.

Sulle parole di Fabregas all'andata e il solito dibattito tra 'risultatisti' e 'giochisti': "Il Como è in piena lotta per i primi quattro posti, bisogna essere concentrati. Con Fabregas non credo che ci sia un dibattito. Stanno facendo un lavoro importante, in poco tempo, molto buono, solo complimenti. Lottano per la Champions League, poi sono partite di calcio. Per noi Milan l'obiettivo è ottenere il risultato tramite la prestazione, più o meno buona. Però con un obiettivo da raggiungere".

