Ad Allegri, alla vigilia di Milan-Como , Stefano Bressi, inviato di 'PianetaMilan.it' in conferenza, ha chiesto se quest'episodio - per periodo, dinamica e importanza capitale dell'accaduto - gli ricordasse il gol non concesso a Sulley Muntari in Milan-Juventus 1-1 del 25 febbraio 2012 , quando, come tutti ricorderanno, il colpo di testa del centrocampista dei rossoneri, anche allora allenati da Allegri, superò abbondantemente la linea di porta prima della parata di Gianluigi Buffon , in un'epoca in cui la Goal Line Technology non esisteva ancora.

Sentite la risposta di Allegri: "Il gol di Muntari era una roba di oggettiva. E quello Scudetto non l'abbiamo perso per il gol di Muntari, l'abbiamo perso dopo. Un episodio ti condiziona una partita, non un campionato. Quel gol era oggettivo, ma non l'abbiamo perso per quell'episodio lì. Sabato? Dobbiamo decidere se il VAR può intervenire. L'oggettività nel tennis è se la pallina è dentro o fuori. Lasciamoli lavorare, tra qualche anno magari funzionerà sicuramente meglio. Indietro non si deve tornare, bisogna avere un pochino di pazienza".