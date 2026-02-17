La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Como in diretta | LIVE News

Sulle simulazioni: "Mi riallaccio a ciò che ho detto prima. Il calcio è velocissimo e per l'arbitro non è facile. La fisicità è anche diversa. Quindi bisogna migliorare il VAR e trovare soluzioni, come devono e stanno facendo, per migliorarlo. Non si trovano in un giorno, bisogna sperimentare. Intanto cerchiamo l'oggettività. Secondo me, poi chiudo, una cosa che va assolutamente cambiata è quando c'è un fuorigioco e l'azione sfocia in un calcio d'angolo, che non può essere dato. È un'azione pericolosa. Lo dicevo 15 anni fa. Bastoni e Paz, scusate Parisi, è soggettività. Poi io faccio già fatica a fare la formazione, figuriamoci il VAR. È il gioco del calcio, non è facile, non possiamo indottrinare tutti. Il calcio è bello perché il più debole può battere il più forte. Dispiace ciò che è successo sabato, sono dispiaciuti i protagonisti, ora bisogna riprendere per il bene del calcio italiano".