Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ha parlato da poco, a Milanello, in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco cosa ha detto il livornese su Alexis Saelemaekers e non soltanto
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato in conferenza stampa - dal centro sportivo di Milanello - presentando i temi principali di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domani, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro.

Per l'occasione, ad Allegri è stato chiesto il solito bollettino infortunati del Diavolo. Questa la risposta del tecnico livornese: "A parte Adrien Rabiot, che è squalificato, tutti gli altri stanno bene. Alexis Saelemaekers sarà a disposizione. Christian Pulisic vediamo perché ha sempre questo mezzo fastidio, spero che sia a disposizione. Santiago Giménez sta lavorando bene, sarà al più presto con la squadra".

Quindi, ad una specifica domanda sulle condizioni atletiche di Rafael Leão, Allegri ha aggiunto: "Leão sta bene. Lui e Pulisic - che hanno avuto problematiche fisiche ma che hanno fatto gol importanti finora in stagione - nell'ultima parte della stagione, quando cambierà tutto e ci sarà bisogno dei giocatori più tecnici, sicuramente faranno bene al Milan", ha sottolineato l'allenatore del Diavolo.

