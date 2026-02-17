Quindi, ad una specifica domanda sulle condizioni atletiche di Rafael Leão, Allegri ha aggiunto: "Leão sta bene. Lui e Pulisic - che hanno avuto problematiche fisiche ma che hanno fatto gol importanti finora in stagione - nell'ultima parte della stagione, quando cambierà tutto e ci sarà bisogno dei giocatori più tecnici, sicuramente faranno bene al Milan", ha sottolineato l'allenatore del Diavolo.