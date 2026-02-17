Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ha parlato da poco, a Milanello, in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco cosa ha detto il livornese su Alexis Saelemaekers e non soltanto
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato in conferenza stampa - dal centro sportivo di Milanello - presentando i temi principali di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domani, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro.
Per l'occasione, ad Allegri è stato chiesto il solito bollettino infortunati del Diavolo. Questa la risposta del tecnico livornese: "A parte Adrien Rabiot, che è squalificato, tutti gli altri stanno bene. Alexis Saelemaekers sarà a disposizione. Christian Pulisic vediamo perché ha sempre questo mezzo fastidio, spero che sia a disposizione. Santiago Giménez sta lavorando bene, sarà al più presto con la squadra".