L’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul Milan nella conferenza stampa post Verona: le sue parole

L’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni nella conferenza stampa post partita di Parma–Verona. I gialloblu sono riusciti a strappare 3 puti importantissimi nel finale della gara grazie ad un gol di Pellegrino (fatto al 93esimo minuto di gioco). L'allenatore spagnolo ha voluto spendere alcune parole anche sulla sfida contro il Milan, in programma domenica 22 alle ore 18:00 presso lo Stadio di San Siro a Milano. Ecco, di seguito, le sue parole in merito.