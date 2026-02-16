Pianeta Milan
Cuesta avvisa: “Ora dobbiamo preparare al meglio la partita contro il Milan”

L’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul Milan nella conferenza stampa post Verona: le sue parole
L’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni nella conferenza stampa post partita di ParmaVerona. I gialloblu sono riusciti a strappare 3 puti importantissimi nel finale della gara grazie ad un gol di Pellegrino (fatto al 93esimo minuto di gioco). L'allenatore spagnolo ha voluto spendere alcune parole anche sulla sfida contro il Milan, in programma domenica 22 alle ore 18:00 presso lo Stadio di San Siro a Milano. Ecco, di seguito, le sue parole in merito.

Siamo felici per la vittoria ma sappiamo che c’è ancora tanto da fare, ancora tanti punti da raccogliere. Ora dobbiamo lavorare molto bene per preparare al meglio la prossima partita, contro il Milan. Ci prepariamo già per andare a San Siro a fare punti, dobbiamo tenere a mente che il lavoro di qualità è ciò che porta risultati“.

Un vero e proprio avviso quello dello spagnolo: il Parma, da San Siro, vuole uscire con i 3 punti in tasca. Si preannuncia un match spumeggiante!

