Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan, Simonelli: “Oggi c’è stata la visita di Gerry Cardinale per la prima volta in Lega”

CONFERENZA STAMPA

Milan, Simonelli: “Oggi c’è stata la visita di Gerry Cardinale per la prima volta in Lega”

Milan, Simonelli: 'Oggi c'è stata la visita di Gerry Cardinale per la prima volta in Lega'
Ezio Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, ha voluto parlare in conferenza stampa post assemblea: presente anche Cardinale del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ezio Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, al termine dell'assemblea della Lega Serie A di questa mattina, ha voluto lasciare delle dichiarazioni in conferenza stampa. Come già riferito in precedenza dalla nostra redazione, per la prima volta in assoluto era presente anche Gerry Cardinale, patron del Milan. Vediamo, insieme, le dichiarazioni di Simonelli:

Milan, le parole di Simonelli

—  

"Assemblea molto tranquilla, abbiamo preso una serie di decisioni, a partire dall'avvio della trattativa per acquisire la maggioranza del Fantacalcio, per poterlo arricchire con le nostre immagini e dare un prodotto sempre più appetibile. L'altra decisione importante, forse meno pubblicizzata, è aver modificato lo statuto per il paracadute: chi retrocederà in Serie B potrà usare il paracadute già a fini dell'indice di liquidità.

LEGGI ANCHE

Per la Serie B è un indice ammissivo: per una serie di motivi tecnici, questo paracadute non poteva essere utilizzato per potersi iscrivere. Abbiamo confermato Umberto Marino dell'Atalanta nel consiglio direttivo del settore tecnico FIGC, infine abbiamo fissato per il 23 marzo l'incontro tra le società e gli arbitri. Ci saranno gli allenatori, più che i capitani, e i vertici arbitrali

LEGGI ANCHE: Il Milan si gode un Bartesaghi in crescita esponenziale: Theo è (quasi) già dimenticato

Oggi c'è stata la visita di Gerry Cardinale, per la prima volta in Lega: ci ha fatto molto piacere parlare di quelli che potrebbero essere gli sviluppi e le attività che la Lega potrebbe vivere negli Stati Uniti. RedBird ha tra le sue partecipazioni anche la CBS, noi abbiamo un problema di orari delle partite: le 20.45 mal si conciliano con molti Paesi esteri, a Est è troppo tardi e negli Stati Uniti ti scontri con i grandi sport americani. Abbiamo provato a ragionare sugli orari, vedremo"

Leggi anche
Milan-Como: data, orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri
Gasperini: “Ultimamente abbiamo fatto un’altra ottima prestazione col Milan”

© RIPRODUZIONE RISERVATA