A Milano, nella giornata odierna, si è tenuta la nuova assemblea di Lega Serie A, con i club presenti dal vivo o collegati da remoto. Al centro di tutto, ovviamente, ci sono soprattutto le polemiche arbitrali sollevate dopo l'espulsione di Kalulu provocata da Bastoni durante il derby d'Italia tra Inter e Juventus di sabato 14. Ma non è stata l'unica tematica discussa. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, in Lega era presente per la prima volta in assoluto Gerry Cardinale, patron del Milan.