A Milano, nella giornata odierna, si è tenuta la nuova assemblea di Lega Serie A, con i club presenti dal vivo o collegati da remoto. Al centro di tutto, ovviamente, ci sono soprattutto le polemiche arbitrali sollevate dopo l'espulsione di Kalulu provocata da Bastoni durante il derby d'Italia tra Inter e Juventus di sabato 14. Ma non è stata l'unica tematica discussa. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, in Lega era presente per la prima volta in assoluto Gerry Cardinale, patron del Milan.
Oltre alle questioni arbitrali, come già detto in precedenza, si sono discusse anche altre importanti tematiche come, ad esempio, gli viluppi che la Lega potrebbe avere oltreoceano, negli Stati Uniti. Esiste però un grande problema: gli orari. Le 20:45 non si sposano benissimo con il fusorario americano.
