Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, ha voluto rilasciare alcune parole sulla prestazione fatta dai ragazzi di Allegri contro il Pisa. In particolare, il giornalista sportivo ha voluto soffermarsi sui cambi di modulo effettuati in partita dal tecnico rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, Pellegatti: “Allegri non è ancora convintissimo della difesa, ecco perchè”
Milan, parla Pellegatti—
“Dopo un brutto primo tempo e inizio di secondo tempo, improvvisamente Allegri ha messo il 4-3-3 per riuscire a vincere la partita e la manovra improvvisamente, anche grazie a Pulisic, è sgorgata veloce, rapida, tecnicamente importante. Quindi ci fa pensare che Allegri non è ancora convintissimo della difesa, ritiene i difensori bravi ma non eccezionali, secondo lui devono essere protetti, e sono tutte sensazioni che lo portano a non rischiare il 4-3-3, nemmeno contro squadre della tabella di destra. Questo è il mio pensiero, perché col 4-3-3 si è visto un Milan armonioso, sono arrivate diverse occasioni. Poi appena segnato il gol, quasi non convinto, ha tolto Fullkrug e messo De Winter”
