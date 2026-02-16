Milan, buone notizie da Milanello: Saelemaekers si è allenato in gruppo

Alexis Saelemaekers è diventato uno degli imprescindibili di Massimiliano Allegri. Dopo le due stagioni in prestito, prima al Bologna e poi alla Roma, è tornato a Milano nel pieno della sua maturità calcistica. In stagione, il belga, ha realizzato 2 gol e 5 assist in 26 partite. L'ultima presenza risale a Roma-Milan del 25 gennaio, match in cui il numero 56 rossonero era stato sostituito alla fine del primo tempo per il riacutizzarsi del dolore. Saelemaekers non vede l'ora di tornare in campo e i tifosi del Milan lo attendono a braccia aperte, per un finale di stagione che è tutto da scrivere.