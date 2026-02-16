Milan, buone notizie da Milanello: Saelemaekers si è allenato in gruppo

Arrivano buone notizie da Milanello, stamattina Alexis Saelemaekers è tornato ad allenarsi in gruppo. Il belga sembra essersi messo definitivamente alle spalle il problema muscolare all'adduttore sinistro rimediato contro il Lecce. L'esterno rossonero sarà a disposizione per la sfida di mercoledì sera contro il Como. Vedremo se Allegri lo schiererà dal primo minuto o se si affiderà di nuovo ad Athekame, reduce dall'assist per Loftus-Cheek contro il Pisa.
Milan, Saelemaekers torna in gruppo: sarà a disposizione contro il Como
Può sorridere Massimiliano Allegri, nella mattina di oggi (16 febbraio) Alexis Saelemaekers si è allenato con la squadra. Rientro importante in vista di Milan-Como
Milan, il rendimento di Saelemaekers—
Alexis Saelemaekers è diventato uno degli imprescindibili di Massimiliano Allegri. Dopo le due stagioni in prestito, prima al Bologna e poi alla Roma, è tornato a Milano nel pieno della sua maturità calcistica. In stagione, il belga, ha realizzato 2 gol e 5 assist in 26 partite. L'ultima presenza risale a Roma-Milan del 25 gennaio, match in cui il numero 56 rossonero era stato sostituito alla fine del primo tempo per il riacutizzarsi del dolore. Saelemaekers non vede l'ora di tornare in campo e i tifosi del Milan lo attendono a braccia aperte, per un finale di stagione che è tutto da scrivere.
