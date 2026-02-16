Pianeta Milan
Samuele Ricci sta disputando una buona prima stagione con la maglia del Milan: Massimiliano Allegri lo tiene in forte considerazione
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Samuele Ricci, classe 2001, centrocampista del Milan che, venerdì sera, a Pisa, ha fornito l'assist a Luka Modrić per il gol della vittoria rossonera. Puntuale e decisivo dal suo ingresso in campo, Ricci - senza ombra di dubbio - sta disputando una buona prima stagione con la maglia del Milan, dopo l'acquisto, per 24,5 milioni di euro bonus inclusi, dal Torino nell'ultima sessione estiva di calciomercato.

Ogni qualvolta che a Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, viene chiesto un giudizio sul giocatore, il livornese ne loda l'applicazione e l'intelligenza tattica. E in effetti, pur avendo davanti Modric e Adrien Rabiot, Ricci ha disputato finora 23 partite tra Serie A e Coppa Italia per 1.126' sul terreno di gioco, con un gol e 3 assist al suo attivo. Mica male. Ora, in Milan-Como di mercoledì sera a 'San Siro', secondo la 'rosea', sarà proprio lui a giocare titolare al posto dello squalificato Rabiot, al fianco di Ruben Loftus-Cheek e di Modrić, con cui - il gol a Pisa lo ha testimoniato - si trova un gran bene.

Quando Allegri lo ha chiamato in causa, da titolare o da subentrato, Ricci si è sempre fatto trovare pronto. E se Allegri considera Ardon Jashari soltanto un vice di Modrić, per il tecnico Ricci è invece molto di più. Regista, certo, ma anche interno di centrocampo, con inserimenti, forza fisica e la grande abilità di dare ordine al reparto e alla squadra. Si adatta velocemente alle situazioni, si cala immediatamente nel ritmo della partita. Ecco perché, fin qui, ne ha saltate soltanto quattro in campionato. Sicuramente un acquisto indovinato in estate per il Milan, sebbene sia passato in sordina.

