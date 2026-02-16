LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, tre giocatori vicini al rinnovo: tutti i dettagli dei nuovi contratti >>>
Quando Allegri lo ha chiamato in causa, da titolare o da subentrato, Ricci si è sempre fatto trovare pronto. E se Allegri considera Ardon Jashari soltanto un vice di Modrić, per il tecnico Ricci è invece molto di più. Regista, certo, ma anche interno di centrocampo, con inserimenti, forza fisica e la grande abilità di dare ordine al reparto e alla squadra. Si adatta velocemente alle situazioni, si cala immediatamente nel ritmo della partita. Ecco perché, fin qui, ne ha saltate soltanto quattro in campionato. Sicuramente un acquisto indovinato in estate per il Milan, sebbene sia passato in sordina.
