'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Samuele Ricci , classe 2001 , centrocampista del Milan che, venerdì sera, a Pisa , ha fornito l'assist a Luka Modrić per il gol della vittoria rossonera. Puntuale e decisivo dal suo ingresso in campo, Ricci - senza ombra di dubbio - sta disputando una buona prima stagione con la maglia del Milan, dopo l'acquisto, per 24,5 milioni di euro bonus inclusi , dal Torino nell'ultima sessione estiva di calciomercato .

Milan, Ricci è una bella scoperta

Ogni qualvolta che a Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, viene chiesto un giudizio sul giocatore, il livornese ne loda l'applicazione e l'intelligenza tattica. E in effetti, pur avendo davanti Modric e Adrien Rabiot, Ricci ha disputato finora 23 partite tra Serie A e Coppa Italia per 1.126' sul terreno di gioco, con un gol e 3 assist al suo attivo. Mica male. Ora, in Milan-Como di mercoledì sera a 'San Siro', secondo la 'rosea', sarà proprio lui a giocare titolare al posto dello squalificato Rabiot, al fianco di Ruben Loftus-Cheek e di Modrić, con cui - il gol a Pisa lo ha testimoniato - si trova un gran bene.