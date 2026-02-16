Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, i tifosi del Milan sono talmente entusiasti che lo stadio, praticamente, è sold out. Ieri sera, infatti, non c'era alcun biglietto disponibile in vendita sul sito web ufficiale del club rossonero. È rimasto qualcosa soltanto nel settore ospiti. Gli spettatori previsti a 'San Siro', per Milan-Como, dunque, saranno oltre 72mila.