Il Milan di Massimiliano Allegri ha disputato la sua ultima partita a San Siro, davanti ai propri tifosi, il 18 gennaio contro il Lecce: ora sfida al Como il 18 febbraio, un mese dopo l'ultima volta. I sostenitori non faranno mancare il loro apporto
In questa folle stagione con un pazzo calendario, il Milan di Massimiliano Allegri - reduce da tre trasferte consecutive contro Roma (1-1), Bologna (3-0) e Pisa (2-1) - tornerà a giocare in casa, a 'San Siro', davanti ai propri tifosi, a distanza di un mese esatto dall'ultima volta in Serie A.

Il 18 gennaio scorso, con un colpo di testa al 76' sul cross di Alexis Saelemaekers, il centravanti tedesco Niclas Füllkrug decise Milan-Lecce. Dopodomani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45, il Diavolo di Allegri giocherà nuovamente tra le mura amiche per ospitare il Como di Cesc Fàbregas nel recupero della 24^ giornata di campionato.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, i tifosi del Milan sono talmente entusiasti che lo stadio, praticamente, è sold out. Ieri sera, infatti, non c'era alcun biglietto disponibile in vendita sul sito web ufficiale del club rossonero. È rimasto qualcosa soltanto nel settore ospiti. Gli spettatori previsti a 'San Siro', per Milan-Como, dunque, saranno oltre 72mila.

