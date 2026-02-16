Gli esami strumentali svolti nei giorni scorsi hanno dato esiti rassicuranti. Se l'adduttore sinistro non tornerà a farsi 'sentire', di nuovo, con tutta probabilità il numero 56 rossonero sarà disponibile per Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 20:45 a 'San Siro'.
LEGGI ANCHE: Calciomercato: Milan, assalto al re degli assist in Europa. Pronti 25 milioni per lui >>>
Qualora - come sembra - Saelemaekers sarà disponibile per Milan-Como, spetterà soltanto all'allenatore Massimiliano Allegri decidere se farlo sedere inizialmente in panchina, confermando Zachary Athekame come esterno del suo 3-5-2, oppure se utilizzarlo da titolare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA