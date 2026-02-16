Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, atteso il rientro in gruppo di Saelemaekers: titolare contro il Como? Dipenderà da …

ULTIME MILAN NEWS

Milan, atteso il rientro in gruppo di Saelemaekers: titolare contro il Como? Dipenderà da …

Milan, oggi Saelemaekers si allenerà in gruppo. Titolare contro il Como? La sensazione
Alexis Saelemaekers, classe 1999 centrocampista rossonero, tornerà ad allenarsi in gruppo oggi: il belga, dunque, per il recupero Milan-Como di mercoledì sera a 'San Siro' dovrebbe farcela. Le ultime news sull'ex Bologna e Roma
Daniele Triolo Redattore 

Finora, in stagione, Alexis Saelemaekers ha disputato 26 partite con il Milan tra Serie A (22), Coppa Italia (3) e Supercoppa Italiana (una), con 2 gol e 5 assist al suo attivo in 2.118' sul terreno di gioco. L'ultima presenza in campo, però, risale al 25 gennaio, in occasione di Roma-Milan 1-1, quando è stato sostituito nell'intervallo per il riacutizzarsi di un problema all'adduttore.

Milan-Como, il rientro di Saelemaekers

—  

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato, a tal proposito, come Saelemaekers, che per quel problema lì ha già saltato le trasferte di Bologna e Pisa, abbia lavorato a parte. Ma anche come, molto probabilmente, oggi tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo.

LEGGI ANCHE

Gli esami strumentali svolti nei giorni scorsi hanno dato esiti rassicuranti. Se l'adduttore sinistro non tornerà a farsi 'sentire', di nuovo, con tutta probabilità il numero 56 rossonero sarà disponibile per Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 20:45 a 'San Siro'.

LEGGI ANCHE: Calciomercato: Milan, assalto al re degli assist in Europa. Pronti 25 milioni per lui >>>

Qualora - come sembra - Saelemaekers sarà disponibile per Milan-Como, spetterà soltanto all'allenatore Massimiliano Allegri decidere se farlo sedere inizialmente in panchina, confermando Zachary Athekame come esterno del suo 3-5-2, oppure se utilizzarlo da titolare.

Leggi anche
Milan, blitz di Cardinale a Milanello: il saluto alla squadra, gli applausi e il suo discorso
Milan, filtra malumore per la gestione arbitrale di Inter-Juventus ma non solo. Il punto

© RIPRODUZIONE RISERVATA