Finora, in stagione, Alexis Saelemaekers ha disputato 26 partite con il Milan tra Serie A (22), Coppa Italia (3) e Supercoppa Italiana (una), con 2 gol e 5 assist al suo attivo in 2.118' sul terreno di gioco. L'ultima presenza in campo, però, risale al 25 gennaio, in occasione di Roma-Milan 1-1, quando è stato sostituito nell'intervallo per il riacutizzarsi di un problema all'adduttore.