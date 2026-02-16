Cardinale ha sottolineato come sia necessario andare avanti così, con compattezza e unità, tenendo alta la soglia dell'impegno e alto il livello dell'attenzione. Il numero uno rossonero ha lodato il gruppo e lo staff tecnico. Ha poi ringraziato, in particolare, il portiere e capitano Mike Maignan per aver rinnovato il contratto, considerandolo importante per il progetto.

C'è stato un siparietto, dunque, con 'Magic Mike' che ha ringraziato a sua volta il proprietario. Cardinale si è poi spostato sul campo con la squadra e, a quel punto, alla presenza di Tare, si è intrattenuto a parlare a lungo con il tecnico Massimiliano Allegri. Il quale non ha nascosto la sua soddisfazione per il rendimento della sua squadra e dei suoi giocatori.

Il discorso del patron; il confronto con Allegri — Sia nei campionati affermati, come Luka Modrić, Adrien Rabiot e lo stesso Maignan, sia in quelli che vengono utilizzati di meno, come Zachary Athekame, che si fanno trovare pronti nel momento del bisogno. Cardinale e Allegri condividono la consapevolezza di come sia vitale, sportivamente ed economicamente, per il Milan tornare in Champions League e auspicano che la squadra mantenga questo passo fino alla fine della stagione.

Cardinale, ha evidenziato il quotidiano sportivo nazionale, ha assistito a metà allenamento, quindi, si è spostato nella 'Club House' dove ha pranzato con Furlani, Ibrahimović e Calvelli, andando via da Milanello - soddisfatto - dopo le ore 13:00. Il managing partner di RedBird resterà anche oggi a Milano, avrà riunioni legate al Milan, ma soprattutto alle Olimpiadi ed al suo fondo. Ripartirà in serata o domani: non sarà a 'San Siro' per Milan-Como.