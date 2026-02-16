Pianeta Milan
A meno di un mese dall'ultima visita, nel centro sportivo dei rossoneri a Milanello si è rivisto Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan. Ecco cosa è successo, dunque, durante la giornata di ieri
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri, a meno di un mese di distanza dall'ultima visita (21 gennaio), a Milanello si sia rivisto Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan. Ad attenderlo a Milanello c'era la dirigenza del club rossonero al gran completo.

Milan, il ritorno di Cardinale a Milanello

Dal CEOGiorgio Furlani al direttore sportivo Igli Tare, passando per il Senior AdvisorZlatan Ibrahimović e per il CEO International di RedBird, Massimo Calvelli. Cardinale, ha raccontato la 'rosea', ha raggiunto la squadra rossonera in palestra. Lì ha parlato all'intero gruppo. Il suo è stato un discorso di incoraggiamento per le partite che verranno, ma anche di ringraziamento per quanto fatto finora.

Cardinale ha sottolineato come sia necessario andare avanti così, con compattezza e unità, tenendo alta la soglia dell'impegno e alto il livello dell'attenzione. Il numero uno rossonero ha lodato il gruppo e lo staff tecnico. Ha poi ringraziato, in particolare, il portiere e capitano Mike Maignan per aver rinnovato il contratto, considerandolo importante per il progetto.

C'è stato un siparietto, dunque, con 'Magic Mike' che ha ringraziato a sua volta il proprietario. Cardinale si è poi spostato sul campo con la squadra e, a quel punto, alla presenza di Tare, si è intrattenuto a parlare a lungo con il tecnico Massimiliano Allegri. Il quale non ha nascosto la sua soddisfazione per il rendimento della sua squadra e dei suoi giocatori.

Il discorso del patron; il confronto con Allegri

Sia nei campionati affermati, come Luka Modrić, Adrien Rabiot e lo stesso Maignan, sia in quelli che vengono utilizzati di meno, come Zachary Athekame, che si fanno trovare pronti nel momento del bisogno. Cardinale e Allegri condividono la consapevolezza di come sia vitale, sportivamente ed economicamente, per il Milan tornare in Champions League e auspicano che la squadra mantenga questo passo fino alla fine della stagione.

Cardinale, ha evidenziato il quotidiano sportivo nazionale, ha assistito a metà allenamento, quindi, si è spostato nella 'Club House' dove ha pranzato con Furlani, Ibrahimović e Calvelli, andando via da Milanello - soddisfatto - dopo le ore 13:00. Il managing partner di RedBird resterà anche oggi a Milano, avrà riunioni legate al Milan, ma soprattutto alle Olimpiadi ed al suo fondo. Ripartirà in serata o domani: non sarà a 'San Siro' per Milan-Como.

