Spazio, quindi, al calcio e alla protesta della Juventus dopo lo scandalo avvenuto sabato sera a 'San Siro' in occasione della sfida contro l'Inter. John Elkann, CEO di Exor (società controllante del club bianconero), ha chiamato Gabriele Gravina, Presidente della F.I.G.C., chiedendo rispetto e uniformità di giudizio. Elkann ha chiesto soluzioni a tutela del calcio italiano.
Mentre Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro, ricoperto di insulti si toglie dai social con la moglie, i dirigenti bianconeri Damien Comolli, Giorgio Chiellini e l'allenatore Luciano Spalletti rischiano squalifiche per l'assalto all'arbitro Federico La Penna avvenuto nel tunnel che porta agli spogliatoi di 'San Siro' nell'immediato post-partita.
Perde ancora, 1-2, il Torino, stavolta in casa contro il Bologna e, per il quotidiano torinese, la gestione di Urbano Cairo è davvero uno strazio. Giudicato in modo molto negativo anche l'operato del tecnico Marco Baroni.
