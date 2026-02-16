Spazio, quindi, al calcio e alla protesta della Juventus dopo lo scandalo avvenuto sabato sera a 'San Siro' in occasione della sfida contro l'Inter. John Elkann, CEO di Exor (società controllante del club bianconero), ha chiamato Gabriele Gravina, Presidente della F.I.G.C., chiedendo rispetto e uniformità di giudizio. Elkann ha chiesto soluzioni a tutela del calcio italiano.