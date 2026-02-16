Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Elkann a Gravina: ‘Rispettateci!’. Toro: Cairo e Baroni, strazio infinito”

Prima pagina Tuttosport: 'Elkann a Gravina: 'Rispettateci!'. Toro: Cairo e Baroni, strazio infinito'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 16 febbraio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 16 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina a Federica Brignone, che ha vinto 2 medaglie d'oro in 72 ore alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Oro in Gigante dopo quello in Super G per lei. Medaglia d'oro anche per Lisa Vittozzi nel biathlon.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 16 febbraio 2026

Spazio, quindi, al calcio e alla protesta della Juventus dopo lo scandalo avvenuto sabato sera a 'San Siro' in occasione della sfida contro l'Inter. John Elkann, CEO di Exor (società controllante del club bianconero), ha chiamato Gabriele Gravina, Presidente della F.I.G.C., chiedendo rispetto e uniformità di giudizio. Elkann ha chiesto soluzioni a tutela del calcio italiano.

Mentre Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro, ricoperto di insulti si toglie dai social con la moglie, i dirigenti bianconeri Damien Comolli, Giorgio Chiellini e l'allenatore Luciano Spalletti rischiano squalifiche per l'assalto all'arbitro Federico La Penna avvenuto nel tunnel che porta agli spogliatoi di 'San Siro' nell'immediato post-partita.

Perde ancora, 1-2, il Torino, stavolta in casa contro il Bologna e, per il quotidiano torinese, la gestione di Urbano Cairo è davvero uno strazio. Giudicato in modo molto negativo anche l'operato del tecnico Marco Baroni.

