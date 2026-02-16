Spazio, poi, al calcio e alle polemiche scaturite dopo Inter-Juventus, partita falsata dalla direzione di gara dell'arbitro Federico La Penna che ha espulso per doppia ammonizione lo juventino Pierre Kalulu anziché l'interista Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter è stato minacciato, motivo per cui ha chiuso tutti i commenti social. Nonostante la condotta anti-sportiva, sarà regolarmente convocato in Nazionale per i playoffMondiali di marzo.