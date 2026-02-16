Spazio, poi, al calcio e alle polemiche scaturite dopo Inter-Juventus, partita falsata dalla direzione di gara dell'arbitro Federico La Penna che ha espulso per doppia ammonizione lo juventino Pierre Kalulu anziché l'interista Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter è stato minacciato, motivo per cui ha chiuso tutti i commenti social. Nonostante la condotta anti-sportiva, sarà regolarmente convocato in Nazionale per i playoffMondiali di marzo.
Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha allargato il concetto oltre il singolo episodio, sostenendo come si simuli troppo. La Penna va verso un lungo stop (almeno un mese). Intanto, però, è in piedi un'inchiesta della F.I.G.C. per quanto accaduto nel tunnel dopo Inter-Juve, ovvero l'assalto dei dirigenti bianconeri Damien Comolli e Giorgio Chiellini all'arbitro del match per le sue decisioni. C'è il forte rischio sanzioni.
Parlando di campo, invece, non basta Donyell Malen (altra doppietta) alla Roma di Gian Piero Gasperini per espugnare lo stadio 'Maradona': il Napoli, con Leonardo Spinazzola prima e Alisson Santos poi, recupera due volte i giallorossi per il 2-2 finale nel posticipo della 25^ giornata della Serie A 2025-2026.
