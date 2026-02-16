Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Inter-Juve, il tunnel come un ring. Bastoni minacciato'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 16 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 16 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, dove l'Italia ha già conquistato 22 medaglie: è record. Gigante Federica Brignone che ha conquistato due medaglie d'oro in 72 ore!

Spazio, poi, al calcio e alle polemiche scaturite dopo Inter-Juventus, partita falsata dalla direzione di gara dell'arbitro Federico La Penna che ha espulso per doppia ammonizione lo juventino Pierre Kalulu anziché l'interista Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter è stato minacciato, motivo per cui ha chiuso tutti i commenti social. Nonostante la condotta anti-sportiva, sarà regolarmente convocato in Nazionale per i playoffMondiali di marzo.

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha allargato il concetto oltre il singolo episodio, sostenendo come si simuli troppo. La Penna va verso un lungo stop (almeno un mese). Intanto, però, è in piedi un'inchiesta della F.I.G.C. per quanto accaduto nel tunnel dopo Inter-Juve, ovvero l'assalto dei dirigenti bianconeri Damien Comolli e Giorgio Chiellini all'arbitro del match per le sue decisioni. C'è il forte rischio sanzioni.

Parlando di campo, invece, non basta Donyell Malen (altra doppietta) alla Roma di Gian Piero Gasperini per espugnare lo stadio 'Maradona': il Napoli, con Leonardo Spinazzola prima e Alisson Santos poi, recupera due volte i giallorossi per il 2-2 finale nel posticipo della 25^ giornata della Serie A 2025-2026.

