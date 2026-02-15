Il Milan non perde da 23 gare: ora Allegri vuole raggiungere Pioli e Capello

Il Milan rimane imbattuto in campionato e non ha nessuna intenzione di interrompere la striscia positiva. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica un lungo articolo al Diavolo di Massimiliano Allegri e ai numeri che certificano il grande lavoro del tecnico livornese e del suo staff .

Milan, continua l'imbattibilità: nel mirino Pioli e Capello

Come ricorda la 'Rosea', Max ha completamente ribaltato il Milan. In estate ha preso una squadra arrivata ottava lo scorso campionato e l'ha riportata ad essere competitiva sin da subito. Vero che il discorso Scudetto è complicato, ancor di più dopo la vittoria dell'Inter contro la Juventus, ma il ritorno in Champions League è più che una speranza.