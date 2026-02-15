Il Milan non perde da 23 gare: ora Allegri vuole raggiungere Pioli e Capello

LEGGI ANCHE: Milan, Cardinale è tornato a Milanello. Saelemaekers ci sarà col Como? Scudetto perso per La Penna
Nonostante tutto, Massimiliano Allegri vuole continuare il suo grande cammino in campionato e uno stimolo in più, se mai servisse, arriva dai numeri. Dopo la vittoria di Pisa, la striscia di risultati consecutivi senza sconfitta sale a 23. Ora, il tecnico del Milan punta a raggiungere due allenatori che hanno fatto la storia del club. Il primo sulla lista è Stefano Pioli, fermatosi a quota 24. Poi, se mercoledì contro il Como dovesse arrivare almeno un pareggio, si punterà alle 27 partite senza sconfitte registrate dal Milan di Fabio Capello. Ci sarebbe un altro allenatore in questa speciale classifica, ma come ricorda la 'Gazzetta' sembra essere irraggiungibile per chiunque. Vale a dire i 58 match senza sconfitte registrati da Arrigo Sacchi.
