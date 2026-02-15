Il Milan non perde da 23 gare: ora Allegri vuole raggiungere Pioli e Capello

Pianeta Milan
Milan, la striscia di imbattibilità sale a quota 23: nel mirino Pioli e Capello

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica un articolo alla striscia attiva di imbattibilità del Milan di Massimiliano Allegri
Il Milan rimane imbattuto in campionato e non ha nessuna intenzione di interrompere la striscia positiva. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica un lungo articolo al Diavolo di Massimiliano Allegri e ai numeri che certificano il grande lavoro del tecnico livornese e del suo staff.

Milan, continua l'imbattibilità: nel mirino Pioli e Capello

Come ricorda la 'Rosea', Max ha completamente ribaltato il Milan. In estate ha preso una squadra arrivata ottava lo scorso campionato e l'ha riportata ad essere competitiva sin da subito. Vero che il discorso Scudetto è complicato, ancor di più dopo la vittoria dell'Inter contro la Juventus, ma il ritorno in Champions League è più che una speranza.

Nonostante tutto, Massimiliano Allegri vuole continuare il suo grande cammino in campionato e uno stimolo in più, se mai servisse, arriva dai numeri. Dopo la vittoria di Pisa, la striscia di risultati consecutivi senza sconfitta sale a 23. Ora, il tecnico del Milan punta a raggiungere due allenatori che hanno fatto la storia del club. Il primo sulla lista è Stefano Pioli, fermatosi a quota 24. Poi, se mercoledì contro il Como dovesse arrivare almeno un pareggio, si punterà alle 27 partite senza sconfitte registrate dal Milan di Fabio Capello. Ci sarebbe un altro allenatore in questa speciale classifica, ma come ricorda la 'Gazzetta' sembra essere irraggiungibile per chiunque. Vale a dire i 58 match senza sconfitte registrati da Arrigo Sacchi.

