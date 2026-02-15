Rinnovo Milan, speranze per si di Modric: stipendio aumentato. Obiettivi ...

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' la decisione sul futuro di Luka Modric dovrebbe arrivare prima dell'inizio del prossimo Mondiale. L’opzione per il rinnovo c’è già: la rosea aggiunge che in caso di arrivo in Champions League il suo stipendio con il Milan salirebbe a 4,5 milioni di euro netti, ma l’ultima parola spetterebbe allo stesso Modric. A impressionare tutto il mondo rossonero sarebbe state la mentalità vincente del croato, anche contro il Pisa. Subito il pareggio, sarebbe stato lui ad alzare il baricentro, a chiedere alla squadra di crederci fino alla fine. E alla fine il gol l'ha confezionato e siglato lui stesso. Come racconta 'La Gazzetta dello Sport' Modric sarebbe stato accolto negli spogliatoi da un applauso del compagni.