Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Stipendio alzato, obiettivi importanti: il Milan spera nel rinnovo di Modric. Retroscena dopo Pisa

CALCIOMERCATO MILAN

Stipendio alzato, obiettivi importanti: il Milan spera nel rinnovo di Modric. Retroscena dopo Pisa

Rinnovo Milan, speranze per si di Modric: stipendio aumentato. Obiettivi ...
Rinnovo Milan, Luka Modric ha un'opzione con i rossoneri anche per la prossima stagione, ma la decisione spetta al calciatore. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' la decisione sul futuro di Luka Modric dovrebbe arrivare prima dell'inizio del prossimo Mondiale. L’opzione per il rinnovo c’è già: la rosea aggiunge che in caso di arrivo in Champions League il suo stipendio con il Milan salirebbe a 4,5 milioni di euro netti, ma l’ultima parola spetterebbe allo stesso Modric. A impressionare tutto il mondo rossonero sarebbe state la mentalità vincente del croato, anche contro il Pisa. Subito il pareggio, sarebbe stato lui ad alzare il baricentro, a chiedere alla squadra di crederci fino alla fine. E alla fine il gol l'ha confezionato e siglato lui stesso. Come racconta 'La Gazzetta dello Sport' Modric sarebbe stato accolto negli spogliatoi da un applauso del compagni.

Rinnovo Modric con il Milan: i dettagli

—  

LEGGI ANCHE: Via Estupinan? Difensore cercasi: dal Barcellona il colpo di calciomercato perfetto per il Milan>>>

LEGGI ANCHE

L'obiettivo di Modric, si legge, resterebbe quello di lottare per lo Scudetto fino alla fine senza mollare. I dirigenti del Milan punterebbero proprio sulla voglia di vincere del croato. Secondo il quotidiano con un ritorno in Champions League la rosa rossonera dovrebbe diventare ancora più competitiva con Modric con ancora un ruolo centrale nel progetto. "L’obiettivo è stuzzicare il suo desiderio di lasciare il calcio con la maglia della squadra del suo cuore", scrive il quotidiano, che poi prospetta anche possibili obiettivi futuri per il club. Lottare per lo Scudetto e per arrivare almeno ai quarti di Champions. Il Milan aspetterebbe la risposta definitiva di Modric prima del Mondiale, sperando in un si.

Leggi anche
Milan, chi è e come gioca Valdepeñas? Piani di calciomercato chiari in difesa
Milan, via Estupinan? Il Diavolo tenta il colpo di calciomercato dal Barcellona

© RIPRODUZIONE RISERVATA