Rinnovo Milan, speranze per si di Modric: stipendio aumentato. Obiettivi ...

L'obiettivo di Modric, si legge, resterebbe quello di lottare per lo Scudetto fino alla fine senza mollare. I dirigenti del Milan punterebbero proprio sulla voglia di vincere del croato. Secondo il quotidiano con un ritorno in Champions League la rosa rossonera dovrebbe diventare ancora più competitiva con Modric con ancora un ruolo centrale nel progetto. "L’obiettivo è stuzzicare il suo desiderio di lasciare il calcio con la maglia della squadra del suo cuore", scrive il quotidiano, che poi prospetta anche possibili obiettivi futuri per il club. Lottare per lo Scudetto e per arrivare almeno ai quarti di Champions. Il Milan aspetterebbe la risposta definitiva di Modric prima del Mondiale, sperando in un si.
