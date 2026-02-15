Calciomercato Milan, il Diavolo si è mosso moltissimo la scorsa estate, sia con i nuovi acquisti, sia con le cessioni. Qualche colpo non ha dato i risultati sperati dalla dirigenza rossonera, altri si. Rabiot e Modric hanno preso per mano il centrocampo rossonero e sono diventati subito pilastri del Diavolo. In estate c'è stata una vera e propria svolta del Milan per quanto riguarda la fascia sinistra della squadra rossonera, con un cambio davvero molto importante. PROSSIMA SCHEDA>>>
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, via Estupinan? Il Diavolo tenta il colpo di calciomercato dal Barcellona
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, via Estupinan? Il Diavolo tenta il colpo di calciomercato dal Barcellona
Calciomercato Milan, il futuro di Estupinan potrebbe già essere in bilico. Il Diavolo potrebbe bussare alla porta del Barcellona per un difensore. Ecco chi
© RIPRODUZIONE RISERVATA