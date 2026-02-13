Continuano le notizie sui possibili rinnovi di contratto in casa Milan. I rossoneri, infatti, hanno firmato per il futuro sia Mike Maignan che Alexis Saelemaekers, ma ci potrebbero essere anche altri giocatori pronti alla firma. 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto per reparto. A centrocampo sono due i calciatori con il futuro rossonero ancora non del tutto chiaro.