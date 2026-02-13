Continuano le notizie sui possibili rinnovi di contratto in casa Milan. I rossoneri, infatti, hanno firmato per il futuro sia Mike Maignan che Alexis Saelemaekers, ma ci potrebbero essere anche altri giocatori pronti alla firma. 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto per reparto. A centrocampo sono due i calciatori con il futuro rossonero ancora non del tutto chiaro.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Modric, il Milan già pronto al rinnovo: ecco quando si deciderà. Loftus-Cheek …
CALCIOMERCATO MILAN
Modric, il Milan già pronto al rinnovo: ecco quando si deciderà. Loftus-Cheek …
Rinnovo Milan, Luka Modric ha una opzione nel proprio contratto per giocare in rossonero anche la prossima stagione. Loftus-Cheek ... Il punto da 'La Gazzetta dello Sport'
LEGGI ANCHE: Pisa-Milan, probabili formazioni: spazio ancora a Nkunku. Un solo cambio per Allegri>>>
La rosea parla di Luka Modric: il centrocampista croato ha un'opzione nel proprio contratto anche per giocare nel Milan la prossima stagione. Luka sarebbe felicissimo della sua esperienza a Milano ma prima di decidere per la permanenza di un altro anno vorrà valutare bene. Il Milan sarebbe già pronto al rinnovo, si potrebbe decidere in estate. Spazio poi a Loftus-Cheek al momento in scadenza a giugno 2027. La nuova condizione di titolare della squadra e la presenza di Allegri che lo stimerebbe molto potrebbe spingere il Milan a puntare verso il suo rinnovo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA