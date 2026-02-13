Pisa-Milan, il Diavolo torna in campo questa sera. Per Massimiliano Allegri giorni molti importanti visto che giocherà oggi contro i nerazzurri, poi mercoledì sera il recupero contro il Como. Ecco le ultime novità sulle probabili formazioni di Pisa-Milan da 'La Gazzetta dello Sport'. Secondo il quotidiano Allegri dovrebbe cambiare il minimo indispensabili rispetto al 3-0 del Milan contro il Bologna. Confermata quindi la coppia in attacco formata da Nkunku e Loftus-Cheek che bene ha fatto contro la squadra di Vincenzo Italiano. Per il francese quella di Pisa sarà la terza partita di fila da titolare. Nella rifinitura di ieri sarebbe stato di nuovo provato in coppia con Loftus-Cheek, anche se Leao nel finale di allenamento si sarebbe alternato con entrambi.,A centrocampo nessun dubbio e nessun cambio rispetto a Bologna: Athekame e Bartesaghi sulle fasce, Fofana, Modric e Rabiot in mezzo. L’unica novità rispetto all’ultima trasferta dovrebbe essere Tomori al posto di De Winter, con Gabbia e Pavlovic a completate al difesa davanti al portiere Maignan. Queste dovrebbero essere le scelte di Massimiliano Allegri. Ecco le probabili formazioni di Pisa-Milan.