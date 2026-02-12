Pisa, probabile formazione: le scelte di Hiljemark contro il Milan

Pisa-Milan, il momento delle due squadre

Il Pisa ha da poco esonerato Alberto Gilardino: l'ex rossonero è stato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta per 1-3 in casa contro il Sassuolo. Al suo posto, la panchina è stata affidata a Oscar Hiljemark, ex centrocampista svedese che ha giocato in Serie A con le maglie di Genoa e Palermo. I toscani sono ultimi in classifica con una sola vittoria nelle prime 24 giornate e appena 15 punti conquistati.