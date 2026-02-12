Pisa, probabile formazione: le scelte di Hiljemark contro il Milan

Il Milan non perde dalla prima giornata di campionato: dopo la sconfitta con la Cremonese sono arrivate 14 vittorie e 8 pareggi. I rossoneri arrivano dalla vittoria per 3-0 contro il Bologna, una delle prove più convincenti della stagione. Allegri recupera Pulisic e Leao, ancora out Saelemaekers, alle prese con un problema muscolare all'adduttore sinistro.
Pisa, la probabile formazione—
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Tourè, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Stojilkovic; Durosimi. Allenatore: Oscar Hiljemark.
