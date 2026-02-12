Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite probabili formazioni Verso Pisa-Milan, la probabile formazione dei nerazzurri: le scelte di Hiljemark

PROBABILI FORMAZIONI

Verso Pisa-Milan, la probabile formazione dei nerazzurri: le scelte di Hiljemark

Pisa, probabile formazione: le scelte di Hiljemark contro il Milan
Pisa-Milan, la probabile formazione della squadra di Oscar Hiljemark in vista del match valido per la 25ª giornata di Serie A, in scena domani sera alla 'Cetilar Arena'
Redazione PM

Prosegue l'avvicinamento a Pisa-Milan, anticipo della 25ª giornata del campionato di Serie A, in programma domani sera alle 20:45 alla 'Cetilar Arena'. I rossoneri non possono sbagliare: dopo il pareggio dell'andata, domani servono i 3 punti per non perdere contatto con l'Inter, che sabato affronterà la Juventus.

Pisa-Milan, il momento delle due squadre

—  

Il Pisa ha da poco esonerato Alberto Gilardino: l'ex rossonero è stato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta per 1-3 in casa contro il Sassuolo. Al suo posto, la panchina è stata affidata a Oscar Hiljemark, ex centrocampista svedese che ha giocato in Serie A con le maglie di Genoa e Palermo. I toscani sono ultimi in classifica con una sola vittoria nelle prime 24 giornate e appena 15 punti conquistati.

LEGGI ANCHE

Il Milan non perde dalla prima giornata di campionato: dopo la sconfitta con la Cremonese sono arrivate 14 vittorie e 8 pareggi. I rossoneri arrivano dalla vittoria per 3-0 contro il Bologna, una delle prove più convincenti della stagione. Allegri recupera Pulisic e Leao, ancora out Saelemaekers, alle prese con un problema muscolare all'adduttore sinistro.

Pisa, la probabile formazione

—  

LEGGI ANCHE: Pisa-Milan, la conferenza stampa di Allegri alla vigilia >>>

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Tourè, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Stojilkovic; Durosimi. Allenatore: Oscar Hiljemark.

Leggi anche
Probabile formazione Milan: a Pisa con Loftus-Cheek di punta? Previsto un cambio in difesa
Probabili formazioni Bologna-Milan: due big out, un altro non al top. Attacco inedito, un cambio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA