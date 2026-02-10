25ª giornata di Serie A: Pisa-Milan, Inter-Juventus e non solo...

Pianeta Milan
Il campionato di Serie A è già pronto a riprendere il suo corso con la 25ª giornata, vediamo insieme tutte le partite in programma nel weekend
La 24ª giornata di Serie A si è appena conclusa, caratterizzata dall'assenza di Milan e Como. Il match tra Meneghini e Lariani verrà recuperato mercoledì 18 febbraio, ma non c'è tempo per rilassarsi: è già iniziato il countdown per la 25ª giornata, un turno pieno di scontri interessanti, sia per la zona alta della classifica che per la lotta salvezza. Ecco, di seguito, i match del week-end.

Serie A, tutte le partite della 25ª giornata

Il turno si aprirà venerdì alle 20:45 con Pisa-Milan. I rossoneri sono pronti a tornare in campo e lo faranno nella sfida della 'Cetilar Arena'. Vietato sbagliare: servono i 3 punti per rimanere in scia con l'Inter. Il sabato di Serie A inizierà alle 15:00 con Como-Fiorentina, seguito da Lazio-Atalanta alle 18.00, due appuntamenti decisivi per le ambizioni delle rispettive squadre. Alle 20:45 San Siro sarà il palcoscenico di Inter-Juventus: nerazzurri e bianconeri sono pronti a darsi battaglia in un derby d'Italia che si preannuncia scintillante.

La domenica partirà con il lunch match tra Udinese e Sassuolo, in scena alle 12:30 al 'Bluenergy Stadium'. Alle 15:00 sono previste due partite in contemporanea: Parma-Verona e Cremonese-Genoa, scontri salvezza importantissimi. Alle 18:00 Torino e Bologna si affronteranno allo 'Stadio Olimpico Grande Torino', mentre alle 20:45 si giocherà il secondo big match di giornata: Napoli-Roma. la 25ª giornata di Serie A si concluderà con il posticipo del lunedì sera, Cagliari-Lecce.

