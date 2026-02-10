25ª giornata di Serie A: Pisa-Milan, Inter-Juventus e non solo...

La 24ª giornata di Serie A si è appena conclusa, caratterizzata dall'assenza di Milan e Como . Il match tra Meneghini e Lariani verrà recuperato mercoledì 18 febbraio, ma non c'è tempo per rilassarsi: è già iniziato il countdown per la 25ª giornata , un turno pieno di scontri interessanti, sia per la zona alta della classifica che per la lotta salvezza. Ecco, di seguito, i match del week-end.

Serie A, tutte le partite della 25ª giornata

Il turno si aprirà venerdì alle 20:45 con Pisa-Milan. I rossoneri sono pronti a tornare in campo e lo faranno nella sfida della 'Cetilar Arena'. Vietato sbagliare: servono i 3 punti per rimanere in scia con l'Inter. Il sabato di Serie A inizierà alle 15:00 con Como-Fiorentina, seguito da Lazio-Atalanta alle 18.00, due appuntamenti decisivi per le ambizioni delle rispettive squadre. Alle 20:45 San Siro sarà il palcoscenico di Inter-Juventus: nerazzurri e bianconeri sono pronti a darsi battaglia in un derby d'Italia che si preannuncia scintillante.