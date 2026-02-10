Pianeta Milan
La classifica di Serie A dopo 24 giornate: il Milan mantiene il secondo posto
Questa la classifica di Serie A aggiornata al termine del 24ª giornata. Il Milan mantiene il secondo posto in classifica nonostante la partita col Como da recuperare.
Dopo 24 giornate, la classifica di Serie A sta finalmente prendendo forma. Manca ancora tanto alla fine, eppure iniziano ad arrivare i primi verdetti, sia per quanto riguarda la parte alta che per quella più bassa del tabellone. Ogni partita può cambiare tutto, soprattutto per il Milan, che si trova in bilico tra la vetta e il quarto posto.

Serie A, la classifica completa

L'Inter è in vetta alla Serie A con 58 punti, 12 vittorie nelle ultime 13 partite. A seguire, c'è proprio il Milan: i rossoneri sono al secondo posto con 50 punti, ma dovranno recuperare il match contro il Como, in programma il 18 febbraio. Fra il terzo e il quinto posto ci sono tre squadre in tre punti: Napoli (49), Juventus (46) e Roma (46). Subito dopo troviamo il Como di Fabregas, che punta a una storica qualificazione in Europa. Il settimo posto è occupato dall'Atalanta a quota 39 punti. Chiudono la parte sinistra della classifica Lazio (33), Udinese (32) e Bologna (30).

A guidare la parte sinistra della classifica c'è il Sassuolo con 29 punti, i neroverdi viaggiano vero una salvezza serena. Le altre squadre con un buon margine sulla zona più calda sono Cagliari (28), Torino (27) e Parma (26). Nelle ultime sei posizioni può succedere di tutto, ogni partita potrebbe rivelarsi decisiva. Al quindicesimo posto ci sono, a pari merito, Genoa e Cremonese con 23 punti, seguiti dal Lecce a quota 21. In fondo alla classifica, la zona retrocessione vede la Fiorentina a 18 punti, davanti a Pisa (prossimi avversari dei rossoneri) e Verona appaiate a quota 15.

