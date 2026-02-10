La classifica di Serie A dopo 24 giornate: il Milan mantiene il secondo posto

A guidare la parte sinistra della classifica c'è il Sassuolo con 29 punti, i neroverdi viaggiano vero una salvezza serena. Le altre squadre con un buon margine sulla zona più calda sono Cagliari (28), Torino (27) e Parma (26). Nelle ultime sei posizioni può succedere di tutto, ogni partita potrebbe rivelarsi decisiva. Al quindicesimo posto ci sono, a pari merito, Genoa e Cremonese con 23 punti, seguiti dal Lecce a quota 21. In fondo alla classifica, la zona retrocessione vede la Fiorentina a 18 punti, davanti a Pisa (prossimi avversari dei rossoneri) e Verona appaiate a quota 15.
