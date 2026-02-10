La classifica di Serie A dopo 24 giornate: il Milan mantiene il secondo posto

Dopo 24 giornate, la classifica di Serie A sta finalmente prendendo forma. Manca ancora tanto alla fine, eppure iniziano ad arrivare i primi verdetti, sia per quanto riguarda la parte alta che per quella più bassa del tabellone. Ogni partita può cambiare tutto, soprattutto per il Milan , che si trova in bilico tra la vetta e il quarto posto.

Serie A, la classifica completa

L'Inter è in vetta alla Serie A con 58 punti, 12 vittorie nelle ultime 13 partite. A seguire, c'è proprio il Milan: i rossoneri sono al secondo posto con 50 punti, ma dovranno recuperare il match contro il Como, in programma il 18 febbraio. Fra il terzo e il quinto posto ci sono tre squadre in tre punti: Napoli (49), Juventus (46) e Roma (46). Subito dopo troviamo il Como di Fabregas, che punta a una storica qualificazione in Europa. Il settimo posto è occupato dall'Atalanta a quota 39 punti. Chiudono la parte sinistra della classifica Lazio (33), Udinese (32) e Bologna (30).