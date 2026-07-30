L'arrivo di Rúben Amorim sulla panchina del Milan ha avviato una profonda rivoluzione strutturale a Milanello. Il consolidato 3-5-2 della passata stagione è destinato a cedere il passo al dinamico 3-4-2-1, marchio di fabbrica del tecnico portoghese. In questo scacchiere tattico, il ruolo cruciale è ricoperto dai due trequartisti d'inserimento e rifinitura (i cosiddetti "sotto-punta"). La dirigenza rossonera sta vagliando quattro profili internazionali con caratteristiche profondamente diverse: Matías Soulé, Franco Mastantuono, Amad Diallo e Can Uzun. Di seguito, l'analisi tecnica, condotta incrociando lo stile di gioco richiesto dal nuovo allenatore e la sostenibilità economica delle singole operazioni.

Il dogma tattico di Amorim: cosa serve al nuovo Milan

I quattro obiettivi a confronto: schede tecniche e fattibilità

1. Matías Soulé (AS Roma)

Punti di forza : perfetta conoscenza della Serie A, eccellente dribbling nello stretto partendo da destra per accentrarsi sul sinistro, propensione ai passaggi chiave.

: perfetta conoscenza della Serie A, eccellente dribbling nello stretto partendo da destra per accentrarsi sul sinistro, propensione ai passaggi chiave. Limiti nel sistema Amorim: tende ad allargare molto il raggio d'azione; Amorim richiede una postura più interna per liberare le corsie laterali ai quinti di centrocampo.

2. Franco Mastantuono (Real Madrid - Opzione Prestito)

Punti di forza : mancino puro di una classe cristallina, abile a galleggiare tra le linee e dotato di una visione di gioco verticale fuori dal comune per la sua età (è un classe 2007).

: mancino puro di una classe cristallina, abile a galleggiare tra le linee e dotato di una visione di gioco verticale fuori dal comune per la sua età (è un classe 2007). Limiti nel sistema Amorim: l'assenza di un'opzione di riscatto (il Real intende mantenere il totale controllo del cartellino valutato 45 milioni) si scontra con la politica di valorizzazione degli asset societari del Milan.

3. Amad Diallo (Manchester United)

Punti di forza : accelerazione palla al piede devastante, baricentro basso che favorisce i cambi di direzione improvvisi, ottima attitudine al ripiegamento difensivo. Ha già giocato con Amorim in maglia 'Red Devils'.

: accelerazione palla al piede devastante, baricentro basso che favorisce i cambi di direzione improvvisi, ottima attitudine al ripiegamento difensivo. Ha già giocato con Amorim in maglia 'Red Devils'. Limiti nel sistema Amorim: rispetto a Soulé e Mastantuono possiede meno attitudini da palleggiatore centrale, operando meglio quando ha campo da aggredire davanti a sé.

4. Can Uzun (Eintracht Francoforte)

Punti di forza : struttura fisica imponente (186 centimetri) abbinata a una tecnica di base eccellente, capacità di agire sia da raccordo che da seconda punta atipica, facilità di conclusione dalla media distanza.

: struttura fisica imponente (186 centimetri) abbinata a una tecnica di base eccellente, capacità di agire sia da raccordo che da seconda punta atipica, facilità di conclusione dalla media distanza. Limiti nel sistema Amorim: minore rapidità sul breve rispetto agli altri profili analizzati, elemento che potrebbe rallentare le transizioni veloci ordinate dal tecnico.

Tabella comparativa dei profili analizzati

Calciatore Squadra detentrice Formula sotto lente Valore/Costo stimato Compatibilità tattica (1-5) Matías Soulé AS Roma Acquisto a titolo definitivo ~35 mln € 4 / 5 Franco Mastantuono Real Madrid Prestito secco (12 mesi) N/D (Valorizzazione) 5 / 5 Amad Diallo Manchester United Acquisto definitivo / Prestito con riscatto ~45 mln € 3.5 / 5 Can Uzun Eintracht Francoforte Acquisto a titolo definitivo ~45 mln € 4.5 / 5

Il verdetto della redazione: su chi deve affondare il Milan?

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Nel sistema di Amorim, i due giocatori posizionati alle spalle della punta centrale non sono classici fantasisti statici, né ali pure ancorate alla linea di fallo laterale. Il tecnico esige trequartisti ibridi, capaci di ricevere il pallone nei mezzi spazi (half-spaces), dotati di un primo controllo orientato e di una spiccata propensione all'uno contro uno per creare superiorità numerica. Fondamentale è anche la fase di riaggressione immediata, motivo per cui i parametri di PPDA (Passes Per Defensive Action) e l'intensità nel pressing alto sono criteri di screening determinanti per l'area scouting guidata da Donato Lomonte.L'argentino classe 2003 rappresenta un'opportunità di mercato caldissima emersa nelle ultime ore. Messo ufficialmente in uscita dalla Roma,. La valutazione di partenza della società capitolina si attesta sui, cifra che il Milan punta a limare sfruttando la necessità dei giallorossi di monetizzare dopo i mancati colpi in entrata sulle corsie esterne.Il talento diciottenne di proprietà del Real Madrid è gestito in prima persona da José Mourinho per la Prima Squadra, ma la dirigenza dei Blancos ha optato per una linea chiara: il giocatore partirà esclusivamente inper accumulare minutaggio e centralità in Europa. Il Milan segue l'evoluzione della situazione con estremo interesse.L'ivoriano classe 2002, di passaporto italiano, di proprietà del Manchester United è un profilo da tempo monitorato. Con un valore di mercato stimato intorno aidi euro e la forte concorrenza interna ad Old Trafford, Diallo sta valutando il proprio futuro pur avendo espresso la volontà di giocarsi le sue carte in Premier League.Il ventenne nazionale turco dell'Eintracht Francoforte è l'opzione tatticamente più vicina al concetto di trequartista centrale moderno. Su di lui è forte il pressing del Galatasaray, ma il fascino del Milan potrebbe cambiare le carte in tavola.Per facilitare la lettura della sostenibilità e dell'impatto di ogni singola operazione, la redazione ha strutturato un quadro sinottico basato sulle attuali condizioni di mercato e sui parametri fisco-tattici.Dal punto di vista puramente tecnico,rappresenterebbe l'innesto perfetto per i meccanismi di Amorim, fornendo quella fantasia tra le linee che manca dai tempi migliori di Diaz. Tuttavia, l'intransigenza del Real Madrid sulla formula del prestito secco frena le ambizioni a lungo termine della dirigenza di Via Aldo Rossi.La vera opportunità strategica risiede nel canale aperto con la Roma per: se il Milan riuscisse a imbastire una trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato, si assicurerebbe un talento di sicura prospettiva e già inserito nei ritmi del calcio italiano, pronto a consacrarsi definitivamente sotto la guida del nuovo corso portoghese.