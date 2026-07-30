Sfumato definitivamente Kōnstantinos Karetsas, che ha svolto le visite mediche con il Borussia Dortmund, il Milan non si ferma e prosegue la sua caccia al trequartista ideale da regalare al nuovo allenatore Rúben Amorim.

L'identikit tracciato dal tecnico lusitano è molto chiaro: serve un giocatore mancino che parta da destra, capace di lavorare nello stretto, di accentrarsi sul piede forte o, all'occorrenza, di allargarsi per andare al cross. Un profilo di pura qualità per supportare il nuovo scacchiere tattico rossonero.

Calciomercato Milan, mirino su Matías Soulé della Roma

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella short-list della dirigenza del Milan figura in forte ascesa il nome di. L'argentino con passaporto italiano, classe 2003, corrisponde perfettamente alle richieste dell'allenatore.

Cresciuto nel vivaio della Juventus, Soulé ha vissuto la sua definitiva consacrazione in Serie A con la maglia del Frosinone prima di trasferirsi nella Capitale. Analizziamo nel dettaglio il suo rendimento nelle ultime stagioni:

Frosinone (2023-2024) : 39 presenze, 11 gol e 3 assist tra Serie A e Coppa Italia.

: 39 presenze, 11 gol e 3 assist tra Serie A e Coppa Italia. Roma (Ultime due stagioni): 81 presenze totali, 12 gol e 13 assist in tutte le competizioni.

Nell'ultima annata in giallorosso, tuttavia, gli spazi per il talento sudamericano si sono progressivamente ridotti con l'avvento in panchina di Gian Piero Gasperini. Ora, con il rinnovo di contratto di Paulo Dybala e l'innesto in rosa di Santiago Castro, il numero 18 è finito ai margini dell'undici titolare.

Le cifre dell'affare e l'intreccio con Rafael Leão

Soulé, assistito dal suo agente Martín Guastadisegno, è ora alla ricerca di una sistemazione gradita che possa garantirgli centralità nel progetto. Il Milan rappresenta una destinazione assolutamente benvenuta. Dal canto suo, la Roma – che lo aveva pagato poco meno di 32 milioni di euro bonus inclusi – punta a realizzare una corposa plusvalenza e valuta il cartellino

Si tratta della stessa cifra che, circa un mese fa, i club sauditi dell'Al-Ahli (poi andato su Francisco Trincão) e dell'Al-Ittihad erano pronti a sborsare, prima che lo stesso giocatore stoppasse il trasferimento non essendo intenzionato a militare nella Saudi Pro League.

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Il Milan considera l'argentino un'opzione di altissimo livello per il 3-4-2-1 di Amorim, tecnico che ne stima profondamente le caratteristiche ideali per il suo calcio. Tuttavia, i rossoneri intendono muoversi a cifre più basse rispetto alle richieste capitoline. Inoltre, prima di affondare il colpo decisivo, il Diavolo dovrà definire il futuro di, attualmente conteso dalle sirene turche di Galatasaray e Fenerbahçe: un incastro di mercato non semplice, ma decisivo per le strategie del club.