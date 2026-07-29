Negli ultimi minuti, il mondo del calcio è stato scosso da una notizia terrificante: la morte di Franco Baresi, ex difensore italiano e storico capitano del Milan. L'indiscrezione, tuttavia, è stata prontamente smentita dal club rossonero.

Morte Baresi: la smentita del Milan

AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi.

Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia.

Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione… — AC Milan (@acmilan) July 29, 2026

"AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento".

Le condoglianze di Salvini (prontamente cancellate)

Attraverso undiffuso sui propri canali social, ilha smentito la notizia della presuntaIl club rossonero ha confermato che lo storico capitano sta attraversando un momento di salute delicato, chiedendo a tutti di rispettare la sua privacy e quella della sua famiglia.La notizia della morte diha fatto il giro del web nel giro di pochissimi minuti, tanto da arrivare anche al vice-premierIl leader della Lega, noto tifoso milanista, ha pubblicato un post sul proprio account X che recitava:A seguito della smentita del club rossonero, Salvini ha prontamenteil post.