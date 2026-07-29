Il Milan smentisce la notizia della morte di Franco Baresi con un comunicato diramato sui propri canali ufficiali
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Negli ultimi minuti, il mondo del calcio è stato scosso da una notizia terrificante: la morte di Franco Baresi, ex difensore italiano e storico capitano del Milan. L'indiscrezione, tuttavia, è stata prontamente smentita dal club rossonero.
Morte Baresi: la smentita del MilanAttraverso un comunicato ufficiale diffuso sui propri canali social, il Milan ha smentito la notizia della presunta morte di Franco Baresi. Il club rossonero ha confermato che lo storico capitano sta attraversando un momento di salute delicato, chiedendo a tutti di rispettare la sua privacy e quella della sua famiglia.
AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi.— AC Milan (@acmilan) July 29, 2026
Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia.
Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione…
"AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento".
Le condoglianze di Salvini (prontamente cancellate)La notizia della morte di Baresi ha fatto il giro del web nel giro di pochissimi minuti, tanto da arrivare anche al vice-premier Matteo Salvini. Il leader della Lega, noto tifoso milanista, ha pubblicato un post sul proprio account X che recitava: "Il vero Milan, il vero Calcio. Vola con la tua curva Capitano, sei stato e sarai per sempre la nostra bandiera". A seguito della smentita del club rossonero, Salvini ha prontamente eliminato il post.
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