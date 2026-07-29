Nelle ultime ore hanno iniziato a diffondersi voci sempre più insistenti su un imminente ritorno in Italia di Theo Hernandez, ex terzino del Milan. Secondo l'indiscrezione rivelata da 'Tuttosport', Juventus e Napoli avrebbero avviato i contatti con l'entourage del laterale francese per aggiudicarsi le sue prestazioni. A fare chiarezza sul futuro di Theo ci ha pensato il suo agente Manuel Garcia Quilon.

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Arrivato dal Real Madrid nell'estate del 2019,ci ha messo pochissimo tempo ad entrare nel cuore dei tifosi rossoneri. Nelle sette stagioni disputate con la maglia del, il terzino francese ha collezionatocomplessive, impreziositi daper un totale di oltre 20 mila minuti in campo. Il 15 gennaio del 2025, grazie al gol realizzato proprio contro il Como, Theo diventa il difensore più prolifico di sempre nella storia del club (30 gol), superando il record di Paolo Maldini (29).Al termine di una stagione complicata sotto la gestione Fonseca-Conceicao, ildecide di liberarsi del giocatore tagliandolo definitivamente fuori dal progetto. La scorsa estateè passato all'perfirmando un contratto faraonico daNella sua prima stagione in Arabia, il francese ha realizzato 9 gol e 6 assist in 44 presenze, vincendo da protagonista la Saudi Cup.

Contattato telefonicamente dall'insider di mercato Francesco Montanari, l'agente di Theo Hernandez ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito. Quilon ha escluso un ritorno in Italia del francese, spiegando i motivi e svelando le offerte da parte di club inglesi e spagnoli

“Tu sai che io dico sempre la verità. Il ritorno di Theo Hernandez in Italia è impossibile: dovrebbero pagare uno stipendio da 20 milioni di euro netti. In questo momento non può tornare in Italia. Ci hanno chiamato due grandi squadre in Premier e in Liga, ma abbiamo rifiutato per questioni fiscali”.

Il vincolo fiscale della Saudi Pro League

Nella parte finale della telefonata,parla di, ma cosa intende? Una delle particolarità deista nelle ingentiche lo stato garantisce ai club per incentivare gli investimenti sul mercato. Se il giocatore lascia il Paese, però, la squadra perde ogni beneficio economici. Ecco perché, arrivato all'Al-Hilal la scorsa estate, dovrebbe restarci almeno fino al 2027, proprio come spiegato dal suo agente.