Manuel Garcia Quilon, agente di Theo Hernandez, ha fatto chiarezza sul possibile ritorno in Serie A dell'ex terzino del Milan
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Nelle ultime ore hanno iniziato a diffondersi voci sempre più insistenti su un imminente ritorno in Italia di Theo Hernandez, ex terzino del Milan. Secondo l'indiscrezione rivelata da 'Tuttosport', Juventus e Napoli avrebbero avviato i contatti con l'entourage del laterale francese per aggiudicarsi le sue prestazioni. A fare chiarezza sul futuro di Theo ci ha pensato il suo agente Manuel Garcia Quilon.
La storia di Theo Hernandez al MilanArrivato dal Real Madrid nell'estate del 2019, Theo Hernandez ci ha messo pochissimo tempo ad entrare nel cuore dei tifosi rossoneri. Nelle sette stagioni disputate con la maglia del Milan, il terzino francese ha collezionato 262 presenze complessive, impreziositi da 34 reti e 45 assist, per un totale di oltre 20 mila minuti in campo. Il 15 gennaio del 2025, grazie al gol realizzato proprio contro il Como, Theo diventa il difensore più prolifico di sempre nella storia del club (30 gol), superando il record di Paolo Maldini (29).
L'addio al Milan e il trasferimento all'Al-HilalAl termine di una stagione complicata sotto la gestione Fonseca-Conceicao, il Milan decide di liberarsi del giocatore tagliandolo definitivamente fuori dal progetto. La scorsa estate, Theo Hernandez è passato all'Al-Hilal per 25 milioni di euro, firmando un contratto faraonico da 20 milioni a stagione. Nella sua prima stagione in Arabia, il francese ha realizzato 9 gol e 6 assist in 44 presenze, vincendo da protagonista la Saudi Cup.
Milan, Theo Hernandez torna in Serie A? Le parole del suo agente
@francescomontanari74
#CapCut @La Gazzetta dello Sport 📰 @AC Milan #theohernandez #calciomercato mia intervista esclusiva a Quilon, agente di Theo Hernandez ⚽️🇮🇹♬ audio originale - Francesco Montanari
Contattato telefonicamente dall'insider di mercato Francesco Montanari, l'agente di Theo Hernandez ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito. Quilon ha escluso un ritorno in Italia del francese, spiegando i motivi e svelando le offerte da parte di club inglesi e spagnoli
“Tu sai che io dico sempre la verità. Il ritorno di Theo Hernandez in Italia è impossibile: dovrebbero pagare uno stipendio da 20 milioni di euro netti. In questo momento non può tornare in Italia. Ci hanno chiamato due grandi squadre in Premier e in Liga, ma abbiamo rifiutato per questioni fiscali”.
Il vincolo fiscale della Saudi Pro LeagueNella parte finale della telefonata, Quilon parla di "questioni fiscali", ma cosa intende? Una delle particolarità dei contratti in Arabia sta nelle ingenti agevolazioni fiscali che lo stato garantisce ai club per incentivare gli investimenti sul mercato. Se il giocatore lascia il Paese entro i primi due anni, però, la squadra perde ogni beneficio economici. Ecco perché Theo Hernandez, arrivato all'Al-Hilal la scorsa estate, dovrebbe restarci almeno fino al 2027, proprio come spiegato dal suo agente.
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