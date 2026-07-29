Oltre al trequartista e all’esterno, il Milan è al lavoro per regalare a Ruben Amorim un rinforzo anche in mediana. Stando a quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, il tecnico portoghese avrebbe chiesto alla dirigenza di provare a prendere Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista danese classe 1995 attualmente in forza al Marsiglia. Prima di affondare il colpo, però, il club rossonero dovrà liberare degli slot a centrocampo e l’indiziato principale a lasciare il posto sembrerebbe essere Youssouf Fofana.

Calciomercato Milan, storia e numeri di Højbjerg

Il nodo esuberi e i possibili partenti

La volontà del giocatore

La richiesta del Marsiglia per Højbjerg

Dopo quattro anni al, nell’estate del 2024approda all’In Ligue 1 il danese si afferma come uno dei migliori centrocampisti del campionato, collezionandoin due anni. Ilè alla ricerca di un profilo esperto e la caratura internazionale di Højbjerg rientra pienamente in questi parametri.Prima, però, ildovrà sfoltire il proprio centrocampo. Qualcuno tradovrà salutare per fare spazio all'eventuale arrivo di. Le uscite dovrebbero essere due e in cima alla lista dei possibili partenti ci sonoSotto contratto con il, Højbjerg continua ad allenarsi regolarmente con il club francese. Secondo ‘Calciomercato.com’, però, il giocatore avrebbe aperto al trasferimento in Italia e l’idea di giocare nelpotrebbe stuzzicarlo.Nonostante la centralità dinei piani del, un’offerta compresapotrebbe essere sufficiente per chiudere l'accordo con il club francese. Ilpotrebbe ricavare queste risorse proprio dalla partenza di. Il mediano francese è seguito con attenzione dal Crystal Palace, pronto a investire tra i 15 e i 20 milioni di euro: cifra ideale per finanziare l'acquisto del danese.