Højbjerg è la richiesta principale di Amorim per la mediana: il Milan valuta, il Marsiglia fa il prezzo e la cessione di Fofana che potrebbe sbloccare tutto
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Oltre al trequartista e all’esterno, il Milan è al lavoro per regalare a Ruben Amorim un rinforzo anche in mediana. Stando a quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, il tecnico portoghese avrebbe chiesto alla dirigenza di provare a prendere Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista danese classe 1995 attualmente in forza al Marsiglia. Prima di affondare il colpo, però, il club rossonero dovrà liberare degli slot a centrocampo e l’indiziato principale a lasciare il posto sembrerebbe essere Youssouf Fofana.
Calciomercato Milan, storia e numeri di HøjbjergDopo quattro anni al Tottenham, nell’estate del 2024 Højbjerg approda all’Olympique Marsiglia. In Ligue 1 il danese si afferma come uno dei migliori centrocampisti del campionato, collezionando 6 gol e 9 assist in 62 presenze in due anni. Il Milan è alla ricerca di un profilo esperto e la caratura internazionale di Højbjerg rientra pienamente in questi parametri.
Il nodo esuberi e i possibili partentiPrima, però, il Milan dovrà sfoltire il proprio centrocampo. Qualcuno tra Rabiot, Modric, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ricci, Jashari e Comotto dovrà salutare per fare spazio all'eventuale arrivo di Højbjerg. Le uscite dovrebbero essere due e in cima alla lista dei possibili partenti ci sono Samuele Ricci e Youssouf Fofana.
La volontà del giocatoreSotto contratto con il Marsiglia fino al 2028, Højbjerg continua ad allenarsi regolarmente con il club francese. Secondo ‘Calciomercato.com’, però, il giocatore avrebbe aperto al trasferimento in Italia e l’idea di giocare nel Milan potrebbe stuzzicarlo.
La richiesta del Marsiglia per HøjbjergNonostante la centralità di Højbjerg nei piani del Marsiglia, un’offerta compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro potrebbe essere sufficiente per chiudere l'accordo con il club francese. Il Milan potrebbe ricavare queste risorse proprio dalla partenza di Fofana. Il mediano francese è seguito con attenzione dal Crystal Palace, pronto a investire tra i 15 e i 20 milioni di euro: cifra ideale per finanziare l'acquisto del danese.
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